Termovalorizzatore, avanti piano 

Il termovalorizzatore di Tossilo ha iniziato a bruciare i rifiuti di mezza Sardegna, ma con la dovuta prudenza. «Entro il mese di ottobre - dice Mario Zacchino, presidente della Tossilo Spa - si conclude la fase di collaudo e l'impianto potrà funzionare a pieno regime. Finora c'è stata una buona risposta dei macchinari. Entro ottobre sarà avviata la procedura di addestramento del personale, quindi l'affiancamento di 35 persone agli operai dell'impresa che ha realizzato l'impianto». Il termovalorizzatore è stato realizzato per smaltire la frazione non riciclabile dei rifiuti urbani, per produrre energia elettrica.

I sindaci

Perplessità, tuttavia, vengono manifestate dal sindaco di Macomer, Riccardo Uda. «Con l’ultima richiesta di proroga dei lavori arrivano a quattro le revisioni del cronoprogramma per il completamento del termovalorizzatore - dice il primo cittadino -. Una situazione che ci ha disorientato non poco e che non rende chiara la possibile soluzione di un iter complesso e anche troppo tormentato. Attendiamo di sapere dalla direzione dei lavori i tempi e le modalità di completamento della procedura di avvio in attesa dei nuovi tavoli della Conferenza dei servizi per l’Autorizzazione integrata ambientale in cui siamo chiamati a partecipare per tutelare la comunità macomerese». Il sindaco di Borore, Tore Ghisu, aggiunge: «L’aggiornamento della data di fine collaudo è dovuto ad adempimenti tecnici che hanno reso necessario questo leggero scostamento temporale. Nessuna preoccupazione – conclude Ghisu – per quanto riguarda la corretta funzionalità dell’impianto, a tutt’oggi correttamente in marcia, e delle attività connesse con le varie fasi del collaudo che procedono in modo regolare».

La Provincia

Cauto il presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini: «L’entrata in funzione del termovalorizzatore di Tossilo avviene in un momento particolarmente delicato per il sistema regionale dei rifiuti. In questo quadro, l’avvio di Tossilo rappresenta un passaggio importante. Occorre però prudenza: il percorso tecnico-amministrativo non è ancora concluso e devono essere completate le procedure previste per il collaudo e per la piena messa a regime».

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