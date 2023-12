Termosifoni spenti, studenti a scuola con i giubbotti 

Termosifoni spenti, alunni costretti a tenere i giubbotti in classe e a portarsi addirittura una coperta da casa: nelle scuole di via Amendola e via Caprera continuano i disagi per la mancanza del riscaldamento. Silvano Corda, consigliere di minoranza e presidente della Commissione di vigilanza, invita l’amministrazione a intervenire quanto prima: «Il problema va avanti ormai da due settimane, le proteste dei genitori per il malfunzionamento del riscaldamento sono diventate ormai una costante, in questo periodo dell’anno non si può restare tra i banchi senza che gli ambienti siano adeguatamente riscaldati. Non si possono lasciare per così tanti giorni alunni e insegnanti a fare lezione in aule gelide».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, chiarisce la situazione e chiede alle famiglie ancora un po’ di pazienza: «Il motore esterno del sistema di riscaldamento è stato sostituito, purtroppo, però, manca ancora un pezzo che ne impedisce l’accensione. Ormai è soltanto una questione di giorni: al rientro dalle vacanze di Natale, i termosifoni della scuola potranno riprendere a funzionare regolarmente». (i. m.)

