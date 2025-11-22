Termosifoni fuori uso, alunni a casa 

Nella scuola primaria di via Cairoli, quartiere Sa Rodia, il riscaldamento non funziona, anzi non ha mai funzionato, ma in giornate come queste la mancanza si sente e le famiglie protestano.

«La situazione è inaccettabile, i bambini sono costretti a trascorrere le ore di lezione in aule gelide, con temperature tanto basse da compromettere il loro benessere. I nostri figli stanno male – racconta un gruppo di mamme e papà – entrano a scuola coperti come se fossero all’aperto, ma non basta. Non è possibile che ci siano ancora scuole senza riscaldamento funzionante. Non vogliamo scontri ma chiediamo che la scuola sia un luogo sicuro e dignitoso. È un diritto dei nostri figli e un dovere dell’amministrazione».

Ieri mattina con la temperatura rigida, diversi genitori hanno preferito non mandare a figli a scuola e altri durante la lezione sono andati a riprenderli. L’assessore all’Istruzione, Simone Prevete precisa: «Sono anch’io genitore e capisco il problema. Purtroppo il passaggio al metano ha allungato i tempi oltre ogni previsione. Anche le ultime pratiche burocratiche sono state ultimate e quindi l’impianto, tecnicamente in regola per passare al metano, partirà ai primi giorni della settimana. Non mancherò di risollecitare l’accensione prima possibile». Lunedì meglio che martedì. ( a. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA