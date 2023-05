Termiti e danni ai monumenti: l’incontro 

Creano danni nelle case. Ma anche ai monumenti. Tra i loro bersagli si contano la sagrestia della Chiesa del Santo Sepolcro nel quartiere Marina ma anche i vari piani lignei della Torre dell’Elefante, solo per citare due esempi. Sono le termiti, voraci insetti difficili da debellare che saranno al centro dell’incontro “Le termiti tra danni, cura e prevenzione” in programma oggi dalle 10.30 nell’aula consiliare del Palazzo comunale di via Roma.

Un’iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza degli interventi per il trattamento anti-termini portati avanti dall’amministrazione comunale su tutto il territorio, in sinergia con gli esperti dell’Anticimex. Ma che potrà essere utile anche ai tanti cittadini che devono fare i conti nelle loro case con uno degli insetti infestanti più temuti, capace di danneggiare mobili e arredi irrimediabilmente creando danni per migliaia di euro.

Previsti gli interventi di Davide Grecu responsabile commerciale per il sud Sardegna della ditta, Gian Luca Marchetti dell’Area Manger Centro Italia, Veronica Mento, responsabile del progetto Termiti Italia. Presenta il workshop il presidente del Consiglio Edoardo Tocco e aprirà i lavori Marcello Polastri, presidente della Commissione comunale Patrimonio.

RIPRODUZIONE RISERVATA