Termini, interrogato l’accoltellatore. Battisti resta grave 

ROMA. I tre magrebini accusati del tentato omicidio del 46enne milanese Arturo Luca Battisti nella zona della stazione Termini sono in isolamento a Regina Coeli, controllati a vista. L'autore materiale dell’accoltellamento, un quarantenne con precedenti per droga, è già stato sentito dal gip nell’interrogatorio di convalida, per gli altri due il confronto con il giudice è stato differito. Battisti resta ricoverato in prognosi riservata, in terapia intensiva, al policlinico Umberto Ie sue condizioni restano critiche. I tre, arrestati poche ore i fatti, compaiono nel video di una telecamera di sicurezza che ha ripreso tutte le fasi della rapina. Il fatto è avvenuto intorno alle 23,30 di domenica a poca distanza da un fast food di via Giolitti. La banda si è avvicinata alla vittima, le ha preso 20 euro e il cellulare e l’ha colpita almeno tre volte all'addome. Battisti è crollato mentre cercava di inseguire i tre, arrestati poche ore dopo dagli agenti.

A Termini il 31 dicembre una turista israeliana venne accoltellata mentre comprava un biglietto da una delle macchinette automatiche. Il processo al sospettato per l’aggressione, Aleksander Mateusz Chomiak, inizierà il 4 aprile. Il fatto di domenica sera, invece, sarà al centro del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato per queste ore in Prefettura, parteciperà anche il sindaco Roberto Gualtieri. La prefettura che i controlli di queste settimane nella zona della stazione hanno portato a 73 arresti e 127 denunce. Complessivamente sono state controllate 10.644 persone, 2506 veicoli e 218 negozi, 14 gli stranieri espulsi e 22 le misure di prevenzione adottate.

RIPRODUZIONE RISERVATA