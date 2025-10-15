Terminati i lavori nell’ex casa vaccinale: presto l’inaugurazione 

I lavori nell’ex casa vaccinale in via Tito Livio sono terminati. I cantieri avevano preso il via questa estate. Il progetto era finalizzato al recupero e alla riqualificazione dell'edificio al fine di ospitare attività di carattere socio-sanitario. Raffaele Nonnoi, assessore ai Lavori pubblici nella Giunta di Tomaso Locci, spiega la ratio del progetto: «Siamo soddisfatti», ha detto Nonnoi, «è stato un ripristino completo ma necessario. L’immobile era stato praticamente abbandonato dalla precedente amministrazione».

Non è tutto: «Abbiamo effettuato una manutenzione interna importante, visto il problema delle infiltrazioni, con il rifacimento del manto di copertura del solaio. È stata necessaria anche una revisione dell'impianto elettrico». Non solo interni, ma anche lavori esterni di rifacimento della facciata. «Il progetto aveva il fine di rendere funzionale e fruibile l’edificio. Direi», ha concluso l’assessore, «che ci siamo riusciti».

L’inaugurazione della struttura, da parte del sindaco, avverrà nelle prossime settimane.



