VaiOnline
Via dell’Autonomia.
26 marzo 2026 alle 00:27

Terminati i lavori nel sagrato di Santa Maria degli Angeli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Restyling completato nel sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli, la piazza di Flumini rinata dopo mesi di lavori. Nei giorni scorsi l’ultimo step con l’arrivo di nove panchine, e un tocco di verde grazie a 1.100 piantine e fiori messi a dimora a contorno della nuova pavimentazione inaugurata la scorsa estate con l’intitolazione della piazza, la prima nei territori extraurbani di Quartu.

Un intervento del valore complessivo di 500mila euro che ha consentito di ridisegnare uno spazio pubblico a ridosso di via dell’Autonomia regionale. «L’apertura al pubblico degli scorsi mesi era stato il primo step, ora il progetto, che non si limita al sagrato ma interessa anche tutta l’area intorno, può dirsi completo. Mi riferisco alle strade che conducono alla piazza e alle rotatorie, abbellite con fiori colorati», commenta l’assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni. «Siamo felici di aver dato ai quartesi del litorale uno spazio aperto alla socialità, dove potranno incontrarsi e condividere momenti di svago e divertimento». Progetto e risorse salvati anche grazie all’assessorato ai Lavori pubblici. «L’intervento realizzato«, sottolinea l’assessore Antonio Conti, «si basa su criteri di funzionalità, decoro e accessibilità e garantisce un miglioramento concreto della vivibilità urbana». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

«Nessuna epurazione in FdI, ha solo prevalso il buon senso»

Il segretario regionale Mura: andiamo avanti col programma 
Alessandra Carta
Li Gioi: «Documenti condivisi anche in commissione»

Aeroporti ai privati, esplode lo scontro: «Atti tenuti nascosti»

Truzzu chiede carte e chiarezza: «I sardi hanno il diritto di sapere»  
Alessandra Carta
Il colpo

Fonni, assalto con la ruspa alla gioielleria

Evitate le telecamere. Utilizzato un pick-up per la fuga. L’amarezza della sindaca: colpita la comunità 
Fabio Ledda
il conflitto

Ma i mercati credono al dialogo: prezzo del petrolio in frenata

Azioni e titoli: dalle Borse segnali positivi ma è allerta dollaro 
Videolina.

Miastenia gravis, le nuove cure facili e vicine a casa

In Sardegna un’incidenza fra le più alte al mondo: 55 casi su 100mila abitanti 
Bergamo

Accoltella la prof in diretta social: follia di un 13enne

Assurdo gesto di uno studente delle medie: la docente, colpita al collo, è in terapia intensiva 