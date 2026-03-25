Terminati i lavori nel sagrato di Santa Maria degli Angeli 

Restyling completato nel sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli, la piazza di Flumini rinata dopo mesi di lavori. Nei giorni scorsi l’ultimo step con l’arrivo di nove panchine, e un tocco di verde grazie a 1.100 piantine e fiori messi a dimora a contorno della nuova pavimentazione inaugurata la scorsa estate con l’intitolazione della piazza, la prima nei territori extraurbani di Quartu.

Un intervento del valore complessivo di 500mila euro che ha consentito di ridisegnare uno spazio pubblico a ridosso di via dell’Autonomia regionale. «L’apertura al pubblico degli scorsi mesi era stato il primo step, ora il progetto, che non si limita al sagrato ma interessa anche tutta l’area intorno, può dirsi completo. Mi riferisco alle strade che conducono alla piazza e alle rotatorie, abbellite con fiori colorati», commenta l’assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni. «Siamo felici di aver dato ai quartesi del litorale uno spazio aperto alla socialità, dove potranno incontrarsi e condividere momenti di svago e divertimento». Progetto e risorse salvati anche grazie all’assessorato ai Lavori pubblici. «L’intervento realizzato«, sottolinea l’assessore Antonio Conti, «si basa su criteri di funzionalità, decoro e accessibilità e garantisce un miglioramento concreto della vivibilità urbana». (f. l.)

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