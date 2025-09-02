Terminati i lavori esterni nella chiesa di San Giorgio 

È terminato il restauro della chiesa campestre di San Giorgio in località Terramaistus a Guspini. I lavori, finanziati dal Pnrr oltre centocinquantamila euro, sono durati più di un anno e hanno riguardato il rifacimento del tetto e degli intonaci dei muri. Attualmente si sta cercando di ristrutturare lo storico altare: le difficoltà riscontrate finora sono state superate recentemente dopo il ritrovamento di alcune immagini degli anni ‘50. «Con i lavori di restauro della chiesa rurale di San Giorgio si è persa una occasione per indagare sulle origini della struttura – dice lo storico di Guspini Marino Melis –. Pur essendo un intervento di tipo conservativo si sarebbe potuto evitare di coprire l’intero edificio con uno spesso strato di intonaco, bensì si sarebbero potuto mettere in luce sia nella facciata che nell’abside conci lavorati o elementi architettonici in grado di fornire notizie importanti sulla cronologia, i materiali e le maestranze che la edificarono».

Del restauro dell’altare in legno è stato incaricato Davide Porta. «Sono intervenuto nel tetto, ho pulito e restaurato le capriate che sono originali di legno sardo. Sono stato incaricato dal parroco don Antonio Massa – dice Porta – di fare il restauro dell’altare e con grande sorpresa ho constato che nell’abside della chiesa ci sono non uno ma due paliotti in legno sovrapposti». ( m. s. )

