Terminali della banca in tilt, anziani senza pensione 

I terminali della filiale di guastano e centinaia di pensionati di Cortoghiana restano senza pensione.

Il disagio va avanti da quasi una settimana e potrebbe trascinarsi ancora per giorni perché i tempi del ripristino del macchinari non sono certi. Succede infatti che nella maggiore frazione di Carbonia, a Cortoghiana, molti titolari di vitalizi si appoggiano al Banco di Sardegna. Ma da sei giorni la filiale è chiusa. La dirigenza centrale di Carbonia conferma «che si tratta di un guasto ai sistemi Telecom di cui si attende ripristino: continuiamo a sollecitare», fanno sapere. Lo auspicano anche gli anziani di Cortoghiana, molti dei quali anni fa abbandonarono Poste Italiane quando esisteva il rischio che l’agenzia potesse chiudere, per rivolgersi al Banco di Sardegna: <Quei pochi soldi che prendo – racconta Giulio Serra, 94 anni – mi servono anche per pagare chi mi assiste e a fine mese non ci arrivo». Nei guai ad esempio anche Nino Ibba, 80 anni: «Una settimana di ritardo è grave: con i pochi spiccioli che riceviamo ci sono comunque bollette da pagare e dobbiamo pur vivere». Le proteste sono state intercettate anche dagli ex consiglieri comunali Marco Loi e Fulvio Cabiddu: «Una settimana per riparare un guasto è troppo». Allevia di poco il disagio la possibilità di usare lo sportello bancomat della filiale di Carbonia: «Molti anziani devono essere accompagnati, il problema persiste», ricordano Loi e Cabiddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA