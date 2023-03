Terminal crociere: un confronto per finire i lavori 

Un tavolo di confronto per portare a compimento l’ex Terminal Lunardi, una delle opere incompiute più datate dello scalo marittimo di Porto Torres. La proposta è stata avanzata da Salvatore Deidda (FdI), presidente della IX commissione Trasporti alla Camera dei deputati, a seguito dell’interrogazione della deputata dei Progressisti, Francesca Ghirra, che ha ricevuto risposta da parte del governo Meloni, con il sottosegretario Ferrante. «Sarà mia premura, in collaborazione con la stessa collega Ghirra, proporre un tavolo di confronto con la Regione Sardegna, l’Autorità portuale, il Comune di Porto Torres e la Direzione marittima di Olbia pe terminare i lavori nel più breve tempo possibile», dice Deidda».

L’hub crociere, l’infrastruttura avviata nel 2010 dal Provveditorato per le opere pubbliche Lazio-Sardegna e adibita provvisoriamente a terminale portuale, è situata nell’area in cui l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro ha voluto avviare la riorganizzazione dei trasporti per la creazione di un centro intermodale. Una zona strategica per una struttura dalla funzione ancora indefinita, liberata dal degrado dalla Port Authority con pannelli di recinzione che verranno abbelliti con foto della città. (m. p.)

