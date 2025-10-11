VaiOnline
Sardara.
12 ottobre 2025 alle 00:28

Terme, un’altra stagione da record 

Non solo salute e benessere: nello stabilimento anche tanti matrimoni 

Dal benessere alla salute: le terme di Sardara volano con 75mila presenze nei primi nove mesi dell’anno rispetto ai 60 mila del 2024. Un trend positivo che nei due stabilimenti, Sardegna Termale e Antiche Terme, si sposta dall’esperienza millenaria del primo, centro di cure termali, a quello più recente del secondo che punta al relax e al benessere. Numeri in aumento che potrebbero arrivare ai 100mila a fine anno, considerato che la stagione delle cure è appena partita, con prenotazioni che sfiorano 300 presenze al giorno.

I servizi

Diverse le motivazioni che hanno fatto registrare il segno più, dall’apertura tutto l’anno e non più per la sola stagione estiva e quella termale in autunno. In parte ha influito anche il cambiamento del clima, l’inizio delle cure coincide con la fine del caldo afoso e se prima il periodo ottimale era settembre ora si è spostato ad ottobre. «È il mese preferito – dice la direttrice Carla Podda – per la fangoterapia non poteva essere diversamente, impossibile sopportate fango addosso in piena estate. Abbiamo iniziato da poco e siamo già al completo. Andremo avanti fino a dicembre. Comunque, le presenze crescono perché ormai gli ospiti scelgono mini vacanze tutto l’anno. Per la maggior parte sono sardi, arrivano in gruppo per soggiorni anche di due settimane». Durante l’estate molti i turisti, un po’ da tutta l’Europa. «Essendo una struttura autorizzata per il matrimonio civile – prosegue Podda – quest’anno è stato un record, 20 cerimonie in pochi mesi. L’ultimo matrimonio, per noi le prime nozze arcobaleno, tra un sardo e un veneto, ha chiuso la stagione». C’è poi l’aspetto occupazionale: una cosa di cui va fiero l’amministratore, Giovanni Irde: oltre a dare lavoro a 180 dipendenti, è soddisfatto per aver vinto la battaglia per rendere il centro termale più accogliente con la sistemazione dell’area esterna, 6 ettari di superficie molta trascurata.

L’accoglienza

«Una convenzione col Comune – ricorda Irde – ha permesso di cambiare il volto verde dell’area termale. Il boschetto degli eucalipti, con tavoli e sedie, è uno dei luoghi esterni preferiti dai nostri ospiti. E poi la passeggiata in legno, l’anfiteatro, il parco attorno al santuario di Santa Mariaquas, fino al vecchio lavatoio. Spazi liberi per le passeggiate all’aria aperta». E poi la novità più attesa, la strada provinciale messa a nuovo. «Non cambiano i servizi – conclude Irde – e neppure influisce sulle presenze, ma un conto è arrivarci attraverso una mulattiera, altra cosa in un percorso in sicurezza».

