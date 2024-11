Terme, il caso (sulla gara) è chiuso 

Il Comune di Sardara dopo 14 anni di vicende giudiziarie chiude il cerchio sulla causa promossa dagli stabilimenti termali per la revoca della gara d’appalto, con la richiesta di un risarcimento danni di 2 milioni e 713mila euro. Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la sentenza del Tar del 2020, ritenendo «le doglianze sollevate da Sardegna Termale srl. e da Idroterme Sardara nel ricorso in appello infondate e legittima la procedura dell’appalto seguita dal Comune». Soddisfatto il sindaco, Giorgio Zucca: «La fine di un incubo. Ora possiamo liberare mezzo milione di euro ingessato per il contenzioso in atto».

La sentenza

In secondo grado è stato, dunque, rigettato l’appello proposto dai gestori delle terme dopo la sentenza con cui il Tar si era già espresso a favore dell’amministrazione comunale. Per il Consiglio di Stato le motivazioni che hanno portato alla conferma del verdetto dei giudici amministrativi «sono affidate a tre distinti profili di impugnazione compreso il rinnovo dell’istanza risarcitoria». Con il primo la società Sardegna Termale ha addebitato al Comune la mancata stipula del contratto di gestione, fra l’altro diverso da quello presentato in sede di gara. Contestata la pretesa del Comune della richiesta di sottoscrizione di una clausola, con la quale l’aggiudicataria dava atto di conoscere le liti pendenti con i precedenti gestori. Tutti respinti. Per i giudici «se è plausibile che la ricorrente – essendone estranea – ignorasse in quali e quanti liti il Comune di Sardara fosse coinvolto, tuttavia ciò non la esentava in alcun modo dal rappresentare quali interessi intendesse tutelare e in che modo potesse vantare danni arrecati con la definizione delle dette vertenze». Obiezioni che appaiono «rispondere a ragioni di opportunità e certamente non determinano alcuna modifica nei rapporti obbligatori tra le parti. Un atteggiamento ostruzionistico».

I benefici

Il Comune porta a casa un buon risultato dalle aule di giustizia. La novità, rispetto all’avvio del contenzioso del 2010 è che la “pace termale” a Santa Mariaquas è stata già fatta tre anni fa con la nuova gestione. «L’esito della sentenza – dice il gestore Gianni Irde – rafforza la collaborazione con l’amministrazione. Insieme abbiamo raggiunto accordi che ci hanno consentito di ampliare la struttura e i risultati sono nei numeri delle presenze che superano le 80 mila». Zucca aggiunge: «Un lungo processo che sicuramente ha danneggiato l’ente, basti pensare alla chiusura dell’albergo per oltre 3 anni, ai soldi per le spese legali e alla somma accantonata per un’eventuale condanna. Sborsare quasi 3 milioni di euro per un piccolo Comune sarebbe stata una mazzata».

