Terme di Sardara, c’è un nuovo pozzo «Sì ad altri hotel» 

Un tripudio di colori a Santa Mariaquas: dopo aver scavato a 70 metri di profondità nel boschetto delle terme, ecco un piccolo zampillo e poi un gettito altissimo d’acqua a 70 gradi, tanto vapore e frammenti di roccia. Una sorta di geyser. Un anno di attesa e pochi minuti per dire c’è l’acqua per Sardegna Termale, il complesso alberghiero del Comune di Sardara. «Con questo nuovo pozzo – dice il sindaco, Giorgio Zucca – da una parte possiamo disporre di un maggior apporto di risorsa mineraria, mettendo fine ad una questione che, diversamente, si sarebbe tramutata in un problema, dall’altra si aprono prospettive per nuovi alberghi».

Acqua a 70 gradi

Sono passati 18 anni dall’ultimo scavo a Piscina Quaddus, all’interno dell’area termale, dove fu realizzato il primo pozzo a vantaggio dell’albergo comunale. All’inizio del 2024, la Regione ha dato il via libera ai nuovi lavori. E ieri mattina l’opera si è conclusa: un secondo pozzo accanto al primo, ancora una volta a 70 metri di profondità, con una temperatura di 70 gradi e una quantità di 30 litri al secondo. Nulla è stato lasciato al caso, l’operazione si è svolta sotto gli occhi dei geologi, Gianni Mandis e Giorgio Sardu, professionisti che studiano l’area termale dal 2001. «Premesso – spiega Mandis – che l’acqua termale non si trova in tutta la concessione, ma in strutture tettoniche con direzioni e immersioni ben definite che vanno individuate. A Santa Mariaquas abbiamo accertato una serie di punti potenzialmente idonei, 5 i fori eseguiti, solo 2 con acqua calda, l’uno accanto all’altro. Poco oltre, direttamente acqua fredda».

I vantaggi

Innumerevoli ora i benefici per tutti, a partire dal presidente di Sardegna Termale, Giovanni Irde: «È capitato spesso che un guasto alla pompa sommersa ci abbia lasciato all’asciutto, con danni economici. Col nuovo impianto di pompaggio finisce il rischio che l’attività si blocchi. Le terme sono cresciute sia come presenze sia con nuovi servizi: due nuove piscine, sistemate le aree esterne, arricchito il centro benessere. Di contro, c’era poca acqua. E così un anno fa chiesi al Comune di ampliare la concessione. A sorpresa è stata abbattuta la burocrazia, si è risolto tutto in tempi stretti. D’ora in poi riusciremo a riscaldare ininterrottamente le piscine e l’albergo più facilmente». Mandis aggiunge che «il pozzo è stato progettato in sintonia con le nuove esigenze dell’albergo. Sarà la fonte principale di approvvigionamento, con diametro di perforazione iniziale pari a 320 millimetri, finale pari a 219 millimetri, ben differente dal vecchio, terminato con tubi di rivestimento di diametro 190 millimetri».

Nuovi alberghi

La quantità d’acqua calda che scorre nel sottosuolo è un passo importante: si inserisce in un Piano più ampio per il potenziamento e lo sviluppo della cittadina termale. «È una nuova fase - commenta soddisfatto il sindaco Zucca - capace di cancellare quelle criticità che spesso hanno arrecato danni a un bene naturale. Non un punto di arrivo, ma una spinta in più per valorizzare una risorsa che crea lavoro: attualmente sono 170 i dipendenti delle due strutture, Sardegna Termale e Antiche Terme. Il futuro è la porta aperta a nuovi imprenditori che vogliono investire a Sardara».

La Regione

Il pozzo è stato un gran successo anche grazie alla Regione che, questa volta, ha accelerato la risposta, proprio nel 2024, lo stesso mese e lo stesso anno in cui scade «la concessione temporanea per la coltivazione di acque termominerali a Sardara», rilasciata il 30 marzo del 2004.

RIPRODUZIONE RISERVATA