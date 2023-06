Terme comunali, forte sconto ai gestori 

Prima il Covid, poi la guerra in Ucraina. La società che gestisce le terme comunali di Sardara ha chiesto all’amministrazione municipale uno sconto sul canone in virtù della particolare situazione economica che si è verificata su scala mondiale negli ultimi tre anni. E la giunta guidata dal sindaco Giorgio Zucca ha accettato.

Lo scontro

La minoranza esprime perplessità sulla scelta: per il capogruppo Ercole Melis, «se era condivisibile l’agevolazione negli anni del Covid, ora siamo già alla ripresa economica. A noi risulta che le terme stia no lavorando bene, anzi benissimo: tra lo stabilimento privato e quello pubblico si parla di oltre circa 40 mila presenze all’anno. Aspettiamo il dibattito in Consiglio comunale, vedremo se il sindaco Zucca saprà motivare concretamente questa scelta».

Ancora più critico Andrea Caddeo, sempre dai banchi dell’opposizione: «Non credo di votare una delibera che potrebbe ispirare un’inchiesta della Corte dei Conti per danno erariale al Comune di Sardara».

La scelta

Il sindaco Giorgio Zucca è convinto di aver effettuato una scelta oculata: «Abbiamo accolto la richiesta del gestore che ha lamentato e documentato i danni economici subiti in particolare per il periodo di chiusura obbligata dalla pandemia. Una soluzione provvisoria e non definitiva. Siamo in fase di ultimazione del nuovo piano di gestione delle terme comunali, obbligatorio per contratto ogni 3 anni, quindi nel 2025 potremmo fare marcia indietro e ritornare all’imposto storico previsto di 120mila euro annui».

La delibera

Nel documento approvato dal Comune di Sardara si mettono nero su bianco le cifre che il municipio dovrà incassare dalla società che gestisce lo stabilimento termale pubblico in base agli sconti richiesti e concessi. Per il 2020 la cifra dovuta è di 46.260 euro anziché 102.800; per il 2021 84.048 euro invece dei 123.600 stabiliti dal contratto; per il 2022 64mila euro. Nello specchietto approvato dall’amministrazione guidata da Giorgio Zucca anche le cifre riepilogative dell’accordo: il Comune per gli anni 2020, 2021 e 2022 dovrà incassare 194.308 euro a fronte dei 360 mila previsti prima della pandemia Covid e della guerra in Ucraina. Uno sconto consistente di cui la minoranza chiederà conto in Consiglio comunale.

