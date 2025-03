Terlizzo, vita da prof «Bocciati? Solo uno» 

«Non chiamatemi cattocomunista». Bruno Terlizzo è uno di quei personaggi che ha amato Cagliari in silenzio, con i fatti (testimoniati da generazioni di studenti) di una lunga carriera da insegnante liceale, un passato e, per quel che ancora può, un presente, da volontario impegnato nel sociale. Nella sua vita c’è anche un decennio di politica attiva, tra Comune e Provincia, in anni difficilissimi per la città e per il Paese. Originario di Latina, dal pulpito dei suoi 87 anni si racconta, ricordando la Cagliari e l’Isola che lo accolsero al suo arrivo dalla Penisola: «Appena sceso dalla motonave, all’epoca si chiamava così, ricordo di aver incrociato persone dagli occhi spenti, di sicuro tristi», dice. «Mi guardai attorno e notai macerie. Dove oggi sorge il Consiglio regionale c’era una sorta di voragine, un buco che ricordava la tragedia dei bombardamenti».

Professore, il primo approccio non fu quindi positivo?

«No, non è questo il punto. Non fu l’approccio personale a turbarmi: capii però di essere arrivato in una città ancora in lutto».

Lei è originario di Latina. Come mai è finito in Sardegna?

«La prima volta per insegnare Lettere ai Salesiani, dopo la Maturità. La seconda nel 1963, a Carbonia e a Santadi, dopo la laurea in Giurisprudenza a Macerata, sempre per insegnare Lettere. La verità è che mi fidanzai a Cagliari».

Come mai non si fermò a Carbonia?

«Erano anni bui. La gente non aveva di che vivere, anche perché il comparto minerario era in forte crisi. Arrivò la possibilità di insegnare Filosofia e Pedagogia al De Sanctis, istituto magistrale».

Non si era laureato in Giurisprudenza?

«Ho potuto insegnare Filosofia nelle scuole superiori grazie a un corso universitario in Filosofia teoretica. Rivendico con orgoglio la laurea in Giurisprudenza e di aver discusso la tesi con il professor Paolo Grossi, ex presidente della Corte costituzionale, di cui sono stato assistente volontario all’Università di Macerata. Ma – apro una parentesi – nel dopoguerra non ce la passavamo proprio bene: io poi, dall’età di 14 anni ero già fuori casa, in collegio. Più avanti, da studente, avevo necessità di lavorare: capitava di dover raggiungere le Marche per sostenere gli esami e di dover dormire per strada, nelle panchine».

Davvero?

«Una volta, proprio a Macerata, mi fermarono due carabinieri: mi chiesero che cosa ci facessi in giro a notte fonda. Spiegai la situazione e mi portarono in una pensione che, forse, pagarono loro. Un gesto che ricordo e ancora apprezzo. Anche perché tutto quel che ho avuto dalla vita me lo sono conquistato con le mie forze e con grandi sacrifici».

Dopo il De Sanctis, il Siotto...

«Dove si è sviluppata tutta la mia carriera da insegnante di Filosofia fino a 22 anni fa, quando sono andato in pensione».

Amatissimo dagli alunni.

«Perché non pretendevo che studiassero per forza, ma provavo a tirar fuori da loro quel che erano riusciti a capire. Ci sono insegnanti che si accaniscono contro i ragazzi, cercando di farli inciampare su quel che non sanno. Un voto non è tutto, nella vita».

Quanti alunni ha bocciato?

«Uno solo, in tutta la mia carriera. Ma perché, alla base, ci fu una mancanza di rispetto».

Agli albori degli Anni Novanta furono proprio i suoi alunni a catapultarla a suon di voti in Consiglio comunale, a Cagliari. Si candidò nella lista del Pci, con grande sorpresa.

«Scrivevo per L’Unione Sarda , su incarico di Fabio Maria Crivelli, i pezzi che riguardavano le vicende della Chiesa. Forse per questo ci fu chi mostrò stupore. Fui candidato da indipendente con il Pci ed, effettivamente, andò molto bene grazie ai miei studenti. Fu quella l’ultima legislatura senza l’elezione diretta del sindaco».

Lei fu candidato anche alle Politiche del 1994 dal Pds.

«E, nonostante l’ascesa di Forza Italia, tra l’altro in un collegio difficile, sommai 21.500 voti, il 25 per cento. Fu la fine della mia carriera politica».

In che senso?

«Non so, forse l’ establishment politico mi vedeva come un emergente, almeno in prospettiva».

E lei, come si sentiva?

«Un professore prestato alla politica e al volontariato».

Ha collaborato anche con associazioni non di sinistra?

«Sono stato sempre vicino ai problemi dei portatori di handicap. E l’aiuto non ha colore politico».

Da tecnico, ha fatto parte della Giunta di Nicola Scano, di cui è stato il vice alla Provincia, nei primi Anni Duemila, come assessore ai Servizi sociali.

«La mia avventura da amministratore, per scelta, è terminata lì. Definitivamente».

Mai avuto l’idea di riproporsi?

«Non mi ci ritrovo in questo sistema gridato e senza contenuti».

Se non è cattocomunista, da che parte sta Bruno Terlizzo?

«Negli Anni Sessanta ho votato per il Pli. Sono originario di Latina: senza la fiamma e i riferimenti al fascismo forse sarei stato con il Movimento Sociale per i valori che incarnava. D’ora in poi definitemi un buon cristiano: fossi solo cattolico sarei corporativo. E i buoni esempi di come si opera da buon credente li ho in casa, dalla mia seconda moglie».

Cagliari è sempre triste come quando l’ha vista per la prima volta?

«La città ora sorride. Sono state abbelliti viali, piazze e strade, ci sono più infrastrutture e anche l’iniziativa privata dà il senso di una rinascita generale che solo certi cagliaritani non avvertono. Le potenzialità ci sono: sfruttiamole».

