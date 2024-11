Teresa, nonna coraggio: tre banditi in fuga 

«Me lo sono trovato davanti e, non so come, gli ho tirato via la mascherina dalla faccia»: così Teresa Dessì, 90 anni, racconta come – con la sua reazione – è riuscita a mettere in fuga i tre rapinatori armati e mascherati che qualche giorno fa, a Gesico, sono entrati nella casa dove abita col marito 98enne e un figlio disabile di 52. Prima di fuggire, i rapinatori hanno spinto la donna che è caduta. «Ho pensato: ecco, adesso mi uccidono», racconta lei. E ora il piccolo e tranquillo paese della Trexenta, dove i cancelli dei cortili restano sempre aperti, ha paura.

