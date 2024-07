Teresa Medde e il suo Techno in cima al mondo 

Quando hai una velista che sta lottando per una medaglia alle Olimpiadi sulla tavola iQFoil, uno che sullo stesso attrezzo è appena diventato campione del mondo Youth e una che ha sbaragliato la concorrenza (Under 19 e assoluta) nel Techno 296, puoi cominciare a pensare che in fondo tanto male non stai lavorando. Il filo rosso che unisce Marta Maggetti (oggi nelle Fiamme Gialle), Freddy Pilloni (inserito nel progetto Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda) e Teresa Medde si chiama Windsurfing Club Cagliari, vera e propria culla di campioni.

Cuore velico

Il circolo di Marina Piccola sta festeggiando l’ultimo exploit, ottenuto sul lago Balaton (il “mare” dell’Ungheria) dalla nutrita spedizione ai campionati del mondo Techno 293, la tavola propedeutica a quella olimpica. Teresa, la più piccola delle formidabili sorelle Medde (Angelina non è meno brava) ha disputato una settimana perfetta, caratterizzata per lo più da vento leggero (4-6 nodi), «condizione in cui un'adeguata preparazione atletica è fondamentale», racconta. «La mia flotta, Under 19 e Open femminile, gareggiava insieme a quella maschile, rendendo le partenze ancora più difficili. Nonostante queste sfide, un allenamento intenso mi ha permesso di raggiungere il gradino più alto del podio in entrambe le categorie». Un successo che è stato arricchito da piazzamenti nella top 10 anche di altri atleti tra i 13 giunti da Cagliari: Riccardo e Veronica Poledrini, Luca Versace e Vanina Bruni.

Nuovi traguardi

Medde è soddisfatta e non solo per il titolo conquistato: «Sono molto contenta che la classe Techno 293 mantenga un alto livello, offrendo ai giovani l’opportunità di divertirsi e fare sport». E se vincere aumenta il divertimento, arriverà presto una nuova occasione, con il Campionato Europeo, che sarà organizzato in Grecia l’organizzazione dal Club Nautico di Atene dal 25 ottobre al 3 novembre: «Dopo questo successo, sono ancora più motivata per l’Europeo e continuerò ad allenarmi per ottenere un buon risultato anche lì», conferma Teresa. C’è il nome di una società così prestigiosa come il W.C. Cagliari da difendere. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA