Teresa De Sio e il Coro Eufonia vincono il Premio Maria Carta 

Più che mai al femminile il Premio Maria Carta di quest'anno. Il prestigioso riconoscimento in memoria della grande artista e donna di Siligo verrà infatti attribuito alla cantautrice Teresa De Sio e al Coro femminile Eufonia di Gavoi. Sarà poi il Circolo Su Nuraghe di Alessandria a fregiarsi del Premio nella sezione che va ai club sardi più attivi nella promozione del patrimonio culturale sardo.

La cerimonia

L'edizione numero 21 del Premio creato dalla Fondazione Maria Carta ha scelto i vincitori con il suo comitato scientifico. I premi verranno consegnati il 3 settembre a Siligo durante una serata che vedrà la partecipazione di diversi ospiti.

Cantante e scrittrice

Se Maria Carta ha rappresentato e rappresenta la cultura sarda, Teresa De Sio è probabilmente la voce femminile più nota per quanto riguarda la tradizione popolare napoletana. La sua carriera è iniziata nel 1976 con Eugenio Bennato e i Musicanova. Curiosità, due artisti con sorella e fratello altrettanto noti: l'attrice Giuliana De Sio e il cantautore Edoardo Bennato. Nel 1980 Teresa De Sio ha iniziato la carriera da solista. Nei suoi album hanno collaborato Brian Eno e Paul Buckmaster col quale ha riletto alcuni brani della tradizione. Il suo brano più celebre è “Voglia 'e turnà”, ma l'artista partenopea ha continuato ad evolversi e sperimentare anche forme ibride fra teatro e musica, tra musica e dialogo con gli spettatori. Da qualche anno è diventata anche scrittrice e ha pubblicato un paio di romanzi e l'anno scorso ha annunciato di voler dire addio alla musica per fare la stilista, ulteriore sbocco di un'artista che ha tante sfaccettature.

In coro

Per la sezione dedicata agli artisti sardi, il Premio Maria Carta verrà assegnato al Coro femminile Eufonia di Gavoi, una delle più apprezzate e innovative formazioni polivocali della nostra regione. Diretto dalla sua nascita dal maestro Mauro Lisei, festeggia i 25 anni di attività. Dopo un primo periodo di “sperimentazione”, il Coro ha deciso di focalizzare l’attenzione sulla costruzione di un proprio repertorio originale, basato sulle melodie e i ritmi della tradizione, riscoperti e armonizzati in uno stile nuovo, libero da legami troppo stretti con un passato che ancora non c’era.

Altri premi

Riconoscimento pure al Circolo Su Nuraghe di Alessandria, da anni tra i più attivi circoli in Piemonte, con una ricca serie di manifestazioni per promuovere il patrimonio culturale e anche l’enogastronomia dell’isola. I legami coi circoli culturali sardi italiani ed europei sono valorizzati anche da altre iniziative della Fondazione Maria Carta.

Per il mondo economico e imprenditoriale isolano, il Premio andrà invece al Gruppo Isa. «È l'eccellenza tutta sarda nel campo della grande distribuzione – recita la motivazione –. Tutto è partito più di 40 anni fa dall'intuizione del villacidrese Giovanni Muscas, che da commerciante ambulante negli anni Cinquanta è assurto alla guida del primo gruppo interamente sardo quanto a fatturato».

