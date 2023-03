Teresa Cremisi: «Vi spiego perché i libri non potranno mai scomparire» 

Teresa Cremisi è il presidente della casa editrice Adelphi dal 2021, già collaboratrice di Antoine Gallimard a Parigi, presidente e ceo del gruppo Flammarion fino a maggio 2015.

Teresa Cremisi, il libro oggi è ancora in buona salute?

«Sono cinquant'anni che rispondo a queste domande. Il libro non solo è in buona salute ma è un prodotto di prima necessità. L'industria del libro è un industria matura. Non si guadagna molto. Ma è un'industria a vita perenne. Eterna. Il libro non scomparirà mai. Dire che il libro scomparirà è come dire che un giorno potrebbe scomparire il cucchiaio".

Ci sono ancora lettori forti?

«Certo, ci sono ancora lettori forti, e in Italia particolarmente. In Italia valutiamo 10 mila, 12 mila persone che sono capaci di leggere spesso, molto, e libri molto difficili».