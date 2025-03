Terenzi: «Io come Figaro, cresciuto in una bottega Cagliari? Seconda casa» 

“Largo al factotum della città!” – un’esclamazione che, nel mondo dell’opera, è sinonimo della brillantezza, del dinamismo e dell’irresistibile carisma del celebre Figaro. Ma per Daniele Terenzi, baritono romano dalla voce potente e dal talento scenico magnetico, queste parole hanno un significato ancora più profondo. Perché il suo Figaro ne “Il Barbiere di Siviglia” non è solo un ruolo, ma una reincarnazione vera e propria di esperienze vissute, radicate nella sua infanzia e nella sua formazione artistica.

Ieri, nell’ambito della Stagione lirica e di balletto 2024-2025, il Teatro Lirico di Cagliari ha alzato il sipario su uno dei capolavori più amati del repertorio buffo. Dopo sette anni di assenza dal palcoscenico cagliaritano, è tornato infatti “Il Barbiere di Siviglia”, melodramma in due atti su libretto di Cesare Sterbini, tratto dall’omonima commedia di Beaumarchais, con la celebre musica di Gioachino Rossini. Lo spettacolo sarà replicato fino al 23 marzo, in un calendario fitto di rappresentazioni in cui, a dare corpo e voce al celebre barbiere sarà proprio Terenzi. Dalla bottega di un forno romano ai più grandi palcoscenici internazionali, ha costruito una carriera solida e brillante, calcando le scene di prestigiosi teatri come il San Carlo di Napoli, il Regio di Torino, l’Opera di Roma, fino a esibirsi in tournée in America e in Asia.

Figaro è un personaggio che ha già affrontato. Cosa rappresenta per lei questo ruolo?

«Figaro è un personaggio stratosferico, il ruolo in cui più mi riconosco, anche per la mia età. È una reincarnazione vera e propria: ogni volta che lo interpreto, porto in scena qualcosa di me. L’ho rappresentato per la prima volta a soli 22 anni, in una versione più corta destinata alle scuole, nell’ambito del progetto Europa in canto. Fu un’esperienza intensa: tre recite al giorno, tutti i giorni. È lì che ho iniziato a sperimentare quello che oggi è il mio Figaro. È stato il mio primo debutto da professionista e l’ho ritrovato diverse volte nel corso della mia carriera, compresa l’ultima volta a Cagliari nel 2018, sempre con enorme piacere».

Cosa rende speciale la sua interpretazione?

«Porto in scena il mio vissuto. Sono cresciuto nel forno di famiglia, nella zona di San Paolo a Roma, e ho lavorato lì fino a quando ho iniziato a cantare professionalmente. Mia madre e mio nonno mi facevano fare di tutto: Daniele, vai qua! Daniele, vai là!’ . Quando Figaro canta Figaro qua, Figaro là! , io rivedo loro, sento le loro voci. Questo mestiere di ‘factotum’ l’ho vissuto sulla mia pelle, e lo restituisco in scena con autenticità. Inoltre mi rivedo nel suo modo di affrontare le situazioni: Figaro è la macchina che muove l’intera vicenda, ha arguzia, inventiva, un pizzico di drammaticità. Io mi sento un po’ come lui: ho imparato presto a trovare soluzioni con quello che avevo a disposizione. Da quando sono piccolo sono stato abituato ad aprire la dispensa e ingegnarmi con gli ingredienti che c’erano. Questo è un parallelismo che si può riportare in vari aspetti della vita. E Figaro fa esattamente lo stesso: crea piani astuti con pochi elementi, improvvisa, si adatta».

Com’è nata la sua passione per il canto?

«La mia famiglia non aveva nulla a che fare con la musica: mio padre era carrozziere, mia madre lavorava nel forno. Ma io ho sempre cantato. Già a cinque anni, quando guardavo i cartoni Disney, li intonavo con un’impostazione lirica. Poi mia nonna ascoltava Domingo e Pavarotti nei vinili, e io, a furia di sentirli, ho iniziato a riprodurre quelle arie. A sette anni ho preso la mia prima lezione di canto: è stato un amore immediato, da cui non mi sono mai separato».

Terenzi, per concludere, che rapporto ha con la terra sarda?

«Cagliari è la mia seconda casa. Ho già cantato qui undici volte, e ogni volta è un ritorno carico di emozione. Il pubblico sardo è caloroso, attento, ma anche giustamente esigente. Conosco la Sardegna benissimo, l’ho girata tutta, da Dolianova a Barumini, da Tharros a Chia. Quando si lavora in teatro bisogna stare attenti a uscire, perché il clima può essere rischioso per la voce. Per questo fuori dal contesto lavorativo sono tornato qua in vacanza a esplorare. Mi mancano giusto alcuni angoli del nord. I panorami di quest’isola sono mozzafiato».

