VaiOnline
Hospice Businco.
11 novembre 2025 alle 01:37

Terapie palliative, dibattito e concerto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi, in occasione della Giornata nazionale delle cure palliative, l’associazione GiornoxGiorno ha organizzato un evento speciale presso l'Hospice dell'ospedale Oncologico Businco in via Jenner che si concluderà con un concerto del gruppo Laeti Cantores. L’appuntamento è a partire dalle 17,30 e mira a sensibilizzare la comunitàsull'importanza delle cure palliative e del diritto ad una morte dignitosa.

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, che affronteranno temi cruciali come l’umanizzazione delle cure, il sostegno psicologico per i pazienti e le loro famiglie el’importanza di garantire una qualità della vita anche nelle fasi finali della malattia. Stefania Grassellini, referente dell’Asl Hospice di Cagliari, Renata Agliata, presidente associazione GiornoxGiorno, Massimo Pili, psicologo e psicoterapeuta, presidente Istituto europeo Studi, l’avvocato Aldo Luchi, della cellula Coscioni Cagliari e Maria Antonietta Muggianu, dirigente reparto internazionale clinica Juaneda Minorca. L’obiettivo della giornata è quello di diffondere la cultura delle cure palliative che si propone di offrire un’assistenza globale, rispettosa e compassionevole, ai pazienti conmalattie inguaribili.

L'evento si concluderà con un momento musicale del gruppo "Laeti Cantores", che accompagnerà i partecipanti con alcuni brani del loro repertorio, in un’atmosfera di riflessione e speranza.L’incontro rappresenta un'opportunità per la cittadinanza di approfondire questi temi e per ricordare che ogni persona ha diritto a vivere con dignità fino all’ultimo momento della suavita», spiegano gli organizzatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Selargius, schianto fatale: morto 27enne

Grave il cugino 25enne che guidava la moto. L’incidente sulla Provinciale 15  
Sangue sulle strade

Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo

La vittima è Sebastiano Marrone, 23 anni, di Buddusò 
Il report

Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati

Don Statzu: l’Isola è nel dramma, la politica non riesce a fare argine 
Emanuele Floris
Sanità

Happy, il terapeuta a quattro zampe

In azione al Santa Barbara di Iglesias dove si pratica la pet-therapy 
Stefania Piredda
Assiste i cittadini a distanza, anche nei festivi

«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare»

Stefano Marroccu, Ascot a Desulo: il sistema deve cambiare alla base 
Giorgio Ignazio Onano
Il riconoscimento

Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola»

Il ministro Lollobrigida: «Passo avanti decisivo» Il traguardo tra l’8 e il 13 dicembre a New Delhi 
La polemica

Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni

La segretaria Pd: «Authority da azzerare». La premier: «Nominato da voi» 
Bergamo

«Non sono stato io a uccidere Sharon»

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 