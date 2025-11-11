Terapie palliative, dibattito e concerto 

Oggi, in occasione della Giornata nazionale delle cure palliative, l’associazione GiornoxGiorno ha organizzato un evento speciale presso l'Hospice dell'ospedale Oncologico Businco in via Jenner che si concluderà con un concerto del gruppo Laeti Cantores. L’appuntamento è a partire dalle 17,30 e mira a sensibilizzare la comunitàsull'importanza delle cure palliative e del diritto ad una morte dignitosa.

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, che affronteranno temi cruciali come l’umanizzazione delle cure, il sostegno psicologico per i pazienti e le loro famiglie el’importanza di garantire una qualità della vita anche nelle fasi finali della malattia. Stefania Grassellini, referente dell’Asl Hospice di Cagliari, Renata Agliata, presidente associazione GiornoxGiorno, Massimo Pili, psicologo e psicoterapeuta, presidente Istituto europeo Studi, l’avvocato Aldo Luchi, della cellula Coscioni Cagliari e Maria Antonietta Muggianu, dirigente reparto internazionale clinica Juaneda Minorca. L’obiettivo della giornata è quello di diffondere la cultura delle cure palliative che si propone di offrire un’assistenza globale, rispettosa e compassionevole, ai pazienti conmalattie inguaribili.

L'evento si concluderà con un momento musicale del gruppo "Laeti Cantores", che accompagnerà i partecipanti con alcuni brani del loro repertorio, in un’atmosfera di riflessione e speranza.L’incontro rappresenta un'opportunità per la cittadinanza di approfondire questi temi e per ricordare che ogni persona ha diritto a vivere con dignità fino all’ultimo momento della suavita», spiegano gli organizzatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA