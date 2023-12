Terapia musicale contro la sofferenza 

Un momento di svago per i pazienti dell’ospedale oncologico “Businco” , in via Jenner, per le loro famiglie e per gli operatori sanitari. Stamattina, alle 10, nella sala conferenze, è in programma il concerto “Aspettando il Natale” per iniziativa dell’Azienda Brotzu e dell’Associazione sarda di prevenzione e assistenza oncologica.

Al centro della scena Luigi Lai, maestro di launeddas, il chitarrista Marcello Floris e il sassofonista Gavino Murgia che proporranno un ampio repertorio musicale. È previsto il collegamento tv per consentire alle persone ricoverate di seguire il concerto dalle stanze di degenza dell’ospedale Businco.

L’associazione nasce nel marzo del 2009 per volontà di un gruppo di medici attenti e sensibili ai bisogni dei pazienti nel contesto ospedaliero. La presidente dell’associazione è Maria Teresa Ionta, medico-oncologo. «Vogliamo offrire – spiega la presidente – un sostegno concreto a chi attraversa un momento di difficoltà. Un modo per portare affetto e solidarietà. In questo caso, la musica può essere un utile strumento per alleviare le sofferenze dei pazienti ricoverati al Businco».

