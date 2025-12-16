Terapia genica,  un grande traguardo 

È sempre possibile la terapia genica?

Il Centro trapianti di midollo osseo pediatrico ha eseguito oltre 200 trapianti allogenici in pazienti con Talassemia, permettendo la guarigione di tanti bambini e ragazzi. Questi pazienti sono Richiede la disponibilità di un donatore HLA identico, cosa possibile solo nel 35-45% dei casi. L’avvento della terapia genica permette di superare il problema della compatibilità HLA e evitare le complicanze immunologiche del trapianto offrendo la guarigione ad un numero maggiore di pazienti. Al momento questa terapia è approvata per l’età pediatrica per pazienti di età compresa tra 12 e 18 anni.