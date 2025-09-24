Terapia genica per salvare una bambina 

Ad agosto le era stata diagnosticata la Sma, una gravissima malattia genetica rara in grado di uccidere i bambini nei primissimi anni di vita. Per questo una bimba di pochi mesi è stata sottoposta, all’ospedale microcitemico “Antonio Cao”, per la prima volta in Sardegna a un trattamento di terapia genica per l’atrofia muscolare spinale, la cui sigla è appunto Sma.

Il trattamento è stato eseguito il 17 settembre nella Clinica pediatrica e di malattie rare diretta da Salvatore Savasta, che ha seguito personalmente la procedura dopo che, ai primi di agosto, aveva diagnosticato la patologia richiedendo tempestivamente il test genetico di conferma. L’ha subito effettuato Stefania Murru, Responsabile del laboratorio di Genetica e Genomica del Microcitemico.

«Da quando abbiamo ricevuto la conferma dalla positività del test genetico – racconta Savasta – non c’è stato un solo giorno in cui non si sia lavorato per programmare gli accertamenti ed espletare le pratiche burocratiche che precedono il trattamento. In Sardegna non era mai stata effettuata una terapia genica per la Sma, ma nonostante questo siamo riusciti a superare ogni passaggio grazie alla vicinanza delle Istituzioni, in particolar modo dell’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, che ha colto l’urgenza e l’importanza della situazione clinica».

