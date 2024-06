«Terapia del dolore, reparto introvabile» 

Quando arrivano la mattina, prima di sottoporsi alle cure, devono fare una ricognizione attorno all’ospedale per trovare il reparto. Perché tra reti rosse di cantiere, lavori in corso, e «assenza di adeguata cartellonistica e segnaletica verticale», dicono i pazienti, il reparto di Terapia del dolore del Marino è introvabile. Per chi, come tanti di loro, arriva da fuori Cagliari, e ha un appuntamento la mattina, la ricerca del reparto, spesso, mette in discussione l’inizio stesso della terapia. Che, per ragioni di organizzazione, è scandita da tempi certi e stretti. Tradotto: se si arriva in ritardo, si rischia di saltare la terapia.

Da qui nasce una lettera dei pazienti indirizzata alla direzione dell’ospedale Marino per chiedere «con forza e urgenza il ripristino della segnaletica verticale». «Noi pazienti, perlopiù anziani, arriviamo da tutta la Sardegna. Fino a poco tempo fa c’erano cartelli che indicavano la strada per raggiungere il reparto. Il cambiamento dell’ingresso sul lungomare Poetto e la rimozione della segnaletica verticale costituisce un grave disagio. Pertanto», scrivono ancora i pazienti, «chiediamo da parte della direzione generale della Asl di avere a cura i propri pazienti e ripristinare la segnaletica verticale al più presto». ( ma.mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA