Terapia del dolore, nuovo centro 

Il dolore cronico è di per sé una malattia e come tale va trattato. È la convinzione che ha portato all’apertura, ieri mattina, del nuovo centro per la terapia del dolore all’ospedale Marino, alla presenza del Governatore Christian Solinas e dell’assessore alla Sanità Carlo Doria.

La struttura, che si affianca a quelle del Brotzu, del Businco e del San Giovanni di Dio, occupa gli spazi ristrutturati al piano terra, con tre ampie sale spaziose ed accoglienti per i pazienti che il servizio prende in carico ogni giorno. Serve 2.000 pazienti ogni anno, ed ha la capacità di erogare 10.500 prestazioni complessive. Il servizio può contare anche sul team dell’ospedale San Giuseppe di Isili.

«Prende corpo quel progetto di riforma che coraggiosamente abbiamo avviato qualche anno fa e che ha subito gli effetti dell’ondata del Covid, ma che oggi ci consente di inaugurare una realtà importante come quella della Terapia del dolore e di dimostrare ciò che avevamo detto dall’inizio, ovvero che non avremo chiuso nessuna struttura ospedaliera», ha dichiarato Solinas. «L’ospedale Marino rappresenta l’avvio di un percorso di riqualificazione in funzione delle esigenze dei pazienti. A ciò si aggiungeranno i nuovi ospedali, il cui scopo non è improntato alla chiusura dei presidi esistenti, ma a integrare il sistema con strutture più all’avanguardia». «Non dimentichiamo cos’abbiamo trovato quando siamo arrivati: anni di blocco del turnover e riduzione del personale sanitario, oltre a un progetto che con l’azienda unica voleva chiudere diversi ospedali. Noi abbiamo approvato una riforma che riporta il sistema sanitario su un’articolazione in diverse strutture e sui territori e stiamo cominciando a raccogliere i frutti. Serve ora continuità perché i sardi apprezzino gli effetti positivi di questa riforma sul servizio sanitario regionale».

Doria commenta: «Questa è una branca dell’anestesia rivolta soprattutto ai pazienti più fragili, spesso anche oncologici: è un segno di civiltà e un dovere di legge. È importante che tutta la comunità sanitaria sarda e l'area vasta di Cagliari abbiano un centro di riferimento in cui siano disponibili tutte le più moderne tecniche terapeutiche». Il primario del reparto, Tomaso Cocco, è soddisfatto: «L’obiettivo è sempre stato quello di poter alleviare le sofferenze del paziente con dolore cronico, dalla lombalgia alla neuropatia diabetica, con un occhio di riguardo per i pazienti con patologie oncologiche e neurodegenerative. Il dolore cronico va considerato una malattia in sé».

