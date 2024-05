Terapia del dolore, Cocco di nuovo primario 

L’anestesista Tomaso Cocco, sebbene in via provvisoria in qualità di sostituto, è tornato a dirigere la Struttura Semplice Dipartimentale della Terapia del Dolore dell’Asl 8 di Cagliari. La nomina, firmata dal direttore generale Marcello Tidore, acquisiti i pareri del direttore sanitario Roberto Massazza e del direttore amministrativo, Gianluca Calabrò, si è resa necessaria per garantire un timone amministrativo alla struttura, per il tempo strettamente necessario a completare la selezione di un nuovo primario.

Nel settembre 2023 il medico cagliaritano era già stato nominato alla guida del reparto di Terapia del Dolore nato all’ospedale Marino. Pochi mesi dopo quella nomina, era stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Monte Nuovo”, l’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari e del Ros dei Carabinieri che ipotizza l’esistenza di un’associazione mafiosa finalizzata a commettere reati contro la pubblica amministrazione. Cocco dopo aver trascorso alcuni mesi in carcere (a Uta e poi al Pignatelli di Palermo) è stato liberato. Nonostante il Tribunale del Riesame avesse escluso l’ipotesi di associazione mafiosa, ipotizzando una semplice associazione a delinquere finalizzata a compiere reati contro la pubblica amministrazione, i magistrati hanno tenuto l’imputazione legata alla mafia e ad una presunta associazione segreta.

