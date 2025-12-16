VaiOnline
Ematologia
17 dicembre 2025 alle 00:25

Terapia convenzionale fra pro e contro 

Quali progressi nelle terapie?

In Sardegna vi sono circa 1.000 pazienti affetti da talassemia dipendente dalle trasfusioni e ogni anno nascono 7-10 bimbi affetti. La terapia consiste in trasfusioni ogni 10-20 giorni e farmaci ferrochelanti per il sovraccarico di ferro. I progressi degli ultimi decenni hanno migliorato aspettativa e qualità di vita dei pazienti ma resta una patologia molto impegnativa. Esiste anche il grande problema della disponibilità di sangue per le trasfusioni perché la Sardegna non è autosufficiente. Sebbene si possa guarire mediante trapianto di midollo o terapia genica, tuttavia, la terapia odierna è ancora quella convenzionale.

