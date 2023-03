Terabit per la fibra ultraveloce e 50 milioni del Pnrr 

Le infrastrutture da portare a Sos Enattos, luogo dove perfino la copertura telefonica ora è faticosa, sono varie, a partire dalla fibra ultraveloce. Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto nazionale di fisica, annuncia che oltre allo studio di fattibilità, affidato con 50 milioni del Pnrr e base per il dossier della candidatura sul tavolo di Palazzo Chigi, c’è anche il progetto Terabit, il collegamento in fibra ultraveloce «che farà un anello di collegamento in Sardegna con tutti gli enti di ricerca fondamentale per trasmettere i dati».

Per ora resta l’asfalto a brandelli come primo biglietto da visita, per niente all’altezza del futuro luminoso promesso dall’Einstein Telescope . La strada provinciale è piena di trappole. Vista l’importanza del progetto scientifico internazionale sulle onde gravitazionale, che coinvolge direttamente i comuni di Lula, Onanì e Bitti, la Regione ha pronto un intervento di circa tre milioni di euro, messo a punto dall’assessore ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. Si tratta di fondi aggiuntivi rispetto a quelli della Provincia. Un milione e mezzo è la somma per i lavori di manutenzione più urgenti sulla Bitti-Sologo. Altri 500 mila euro sono per le strade che collegano Lula ai centri vicini. Onanì potrà contare su 200 mila euro per un accesso più adeguato alla Bitti-Sologo.

Per la messa in sicurezza servono altri interventi. «Metteremo a disposizione della società “Opere infrastrutture Sardegna” le risorse per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza definitiva della strada e per il nuovo accesso a Onanì», rassicura Saiu.

