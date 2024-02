Teppisti danno fuoco al falò: «Hanno offeso il paese» 

«Siamo delusi e amareggiati. Chi ha compiuto questo gesto non ha colpito solo noi ma ha offeso tutto il paese e le sue tradizioni più antiche». Luca Dessì, giovane presidente del Comitato di San Biagio, commenta così l’atto di ostilità di chi, ieri sera intorno alle 18, ha deciso di ridurre in cenere la catasta di legna preparata dai volontari della parrocchia per il falò votivo che il 2 febbraio di ogni anno, giorno della Candelora, viene acceso in onore del santo patrono del paese.

La legna si trovava all’interno di un terreno recintato nei pressi della chiesetta di Santa Lucia alla periferia di Dolianova. Chi ha provocato l’incendio lo ha fatto di proposito dopo essersi introdotto in una proprietà privata. La speranza è che si sia trattato di una bravata. «Non abbiamo idea di possa essere stato – afferma Dessì – abbiamo avvisato immediatamente i carabinieri. Ci affidiamo a loro sperando che siano individuati i responsabili». Un gesto ignobile che ha ricevuto la condanna di tutto il paese. Subito è partito il tam-tam per proseguire la tre giorni di festeggiamenti.

Decine di persone sono mobilitate per fornire al comitato la legna necessaria per il fuoco votivo di questa sera. Il falò si accenderà, questo è certo, anche per dare luce a chi è abituato ad agire nel buio.

