Teppista con la motosega abbatte un albero in centro 

Ennesimo atto vandalico. Ancora una volta a Decimoputzu qualcuno ha buttato giù un albero. I consiglieri comunali, indignati, hanno pubblicato un post di denuncia sui social: «Puro atto vandalico nei pressi del nostro Centro Socio Culturale. Un teppista ha abbattuto con una motosega un bellissimo albero che arredava la strada vicino alla biblioteca comunale. Gesto inqualificabile, ingiustificabile che rende vano l'impegno e la volontà dell'amministrazione comunale che con i pochi operai a disposizione cerca di tenere il nostro paese pulito, salvaguardando gli spazi verdi da destinare ai nostri bimbi e migliorare il decoro urbano di Decimoputzu. Un' altra pagina amara per tutta la nostra comunità».

L’albero abbattuto è l’ennesimo grave atto avvenuto in paese: un albero danneggiato in via Villaspeciosa, furti nelle serre e un cervo di legno che era stato distrutto e bruciato nel campo da calcio. «C’è qualche sospetto», dice il sindaco Antonino Munzittu, molto deluso: «Buttare giù un albero con la motosega è assurdo: chi lo ha fatto è un delinquente. Dopo i grossi sacrifici dei nostri pochi operai che puliscono in tutto in paese è davvero assurdo». A Decimoputzu sono intervenuti anche i carabinieri. «Siamo inorriditi – continua Munzittu -. Buttare giù uno degli alberi più belli del paese è gravissimo. Il nostro paese è indignato: siamo stanchi di questi atti vandalici». (l. e.)

