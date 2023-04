Tepilora, un parco da scoprire 

Un viaggio alla scoperta di sorprendenti bellezze ambientali e di un’oasi che si apre per diventare a portata di tutti, grandi e piccoli. Il parco di Tepilora inaugura la stagione primaverile di Foreste aperte nel bosco di Crastazza, area montana del territorio di Bitti, che regala panorami mozzafiato proiettati verso la fascia costiera di Posada. Oggi tappa d’esordio con un ricco programma tra escursioni, canti a tenores, laboratori dedicati all’artigianato e all’enogastronomia e una varietà di intrattenimenti. Suoni, colori e profumi sullo sfondo di luoghi incantati.

Il territorio

Foreste di lecci, conifere, sughere e corbezzoli della Barbagia settentrionale accompagneranno i visitatori lungo le colline e le valli dell’alta Baronia, seguendo il corso del Rio Posada fino al lago di Torpè e alla foce sul litorale di Posada. Tanti habitat dove volteggiano indisturbate le aquile reali e del Bonelli o si rifugia tra i canneti il rarissimo pollo sultano. E poi il daino sardo e il muflone, il fenicottero rosa e il falco di palude, il gatto selvatico e tante specie di uccelli migratori che in questi luoghi trovano ristoro. Il parco di Tepilora, con altri 13 Comuni vicini, è riconosciuto dall’Unesco Riserva della Biosfera MaB Tepilora, Rio Posada e Montalbo, unica della Sardegna e una delle 20 d’Italia. Le zone umide tra Torpè e Posada sono inserite, dal 2020, nelle aree di interesse internazionale della convenzione di Ramsar. Il parco è perciò un’oasi di biodiversità preziosa che Foreste aperte consente di conoscere meglio anche con gli appuntamenti che proseguiranno il 23 aprile a Torpè, il 25 a Lodè e il 30 a Posada.

Il progetto

Dopo la fase di rodaggio con la prima edizione di Foreste aperte lo scorso dicembre, i quattro Comuni del parco puntano a intercettare i diversi interessi dei visitatori. Il progetto, finanziato dalla Regione e dalla Fondazione di Sardegna, è curato dall’ente Parco, dai Comuni, dai Centri di educazione ambientale, da Forestas, dal Club Alpino Italiano (Cai), dalle Pro Loco, da varie associazioni e imprenditori locali.

Il presidente

«Foreste aperte è un appuntamento costruito sul modello vincente curato in passato dall’assessorato regionale dell’Ambiente e da Forestas», spiega il presidente del Parco di Tepilora, Giuseppe Ciccolini, sindaco di Bitti. E aggiunge: «È un’occasione unica per visitare territori di grande bellezza e spostare una socialità che normalmente appartiene alle aree urbane in zone di grande pregio naturalistico. Il parco di Tepilora si afferma sempre di più come una realtà a livello regionale capace di attrarre visitatori e suscitare grande interesse». L’obiettivo della rassegna - sottolinea - è quello «di promuovere la visita e la conoscenza dei territori attraverso un’articolata proposta di attività ed esperienze da vivere all’interno dell’area protetta, con caratteristiche diverse nelle quattro tappe. Un modo per combinare le esperienze di carattere ambientale con quelle culturali, enogastronomiche, della tradizione e dello sport». Oggi a Bitti escursioni lungo i sentieri più suggestivi del versante montano dell’area protetta. Ma non solo: il ventaglio di iniziative è ampio, dai laboratori di fotografia con Domenico Ruiu al canto dei tenores Mialinu Pira in mezzo al bosco.

