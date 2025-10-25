VaiOnline
Posada.
26 ottobre 2025 alle 00:32

Tepilora esporta la Sardegna resiliente 

Una Sardegna sostenibile e resiliente è possibile. A dimostrarlo la delegazione della Riserva di biosfera Tepilora, rio Posada e Montalbo, che ha rappresentato la Sardegna al sesto meeting nazionale delle Riserve di Biosfera italiane, ospitato a Comano Terme, in Trentino, e promosso dal comitato MaB Unesco e dal Ministero dell’Ambiente.

L’incontro organizzato nel Nord Italia è servito a tradurre in azioni locali le nuove linee strategiche globali per il periodo 2026 -2035. Insieme ad altre 21 Riserve riconosciute dall’Unesco, la Sardegna ha partecipato a tre giorni di seminari, scambi e visite nel territorio della riserva Alpi Ledrensi e Judicaria, dove si è discusso di progetti, collaborazioni e sfide comuni per lo sviluppo sostenibile.

«La condivisione e la conoscenza tra i numerosi soggetti dei diversi territori d’Italia è stata un’esperienza dall’alto profilo formativo», ha spiegato con lucidità Marianna Mossa, direttrice del Parco di Tepilora. «Un ottimo punto di ripartenza attraverso cui animare nuovi percorsi e progetti anche nella nostra giovane Riserva». Con Mossa, a rappresentare il territorio della Sardegna, c’erano anche la sindaca di Lodè, Antonella Canu, e il sindaco di Osidda, Antonio Serafino Doneddu.

