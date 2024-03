Tepilora, due milioni dal Ministero 

Il ministero dell’Ambiente ha dato il via libera a un finanziamento di 2 milioni 11 mila euro ai Comuni della Riserva della Biosfera MaB Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo per interventi dedicati all’adattamento climatico. Il progetto è inserito nel programma nazionale “Siti naturali Unesco per il clima 2023”. Lo stanziamento dedicato all’unica Riserva della Biosfera riconosciuta in Sardegna, una delle venti in tutta Italia, è il primo riconoscimento economico giunto da Roma verso questa realtà di 17 Comuni. Soggetto referente è il Parco di Tepilora.Nel Nuorese finanziati interventi a Lula con opere nelle scuole e in corso Gramsci (104 mila euro), nello stabile “ex Giudice di pace” di Bitti (354 mila euro), a Irgoli nell’ex colonia montana di “Norghio” (104mila euro), a Torpè nel fabbricato “ex Cres” (104 mila euro), a Osidda per bike sharing pubblico, ripristino della riserva idrica dell’acquedotto e del vascone. Centomila euro a Siniscola per il progetto di mobilità sostenibile bike sharing-Siniscola in bici. A Bitti fondi anche per la rete idrica antincendio, altri interventi a Loculi, Onanì, Lodè, Orune e Posada (104mila euro per miglioramento boschivo e prevenzione degli incendi). Soddisfatto Giuseppe Ciccolini, coordinatore della Riserva della Biosfera.

