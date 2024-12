Teocoli:«Che tempi al Bagaglino»  

Uno, nessuno e centomila. Ci vorrebbero mille versioni di “Tutto Teo” per conoscere i mille volti di Teo Teocoli, che ha impersonato venerdì ad Arzachena, con le celebri imitazioni dello spettacolo andato in scena all’Auditorium nell’unica data sarda del 2024, curata dalla Fondazione Bernardo De Muro – da Cesare Maldini e Adriano Galliani, grandi amici di Teocoli, milanista sfegatato, a Ray Charles e Roberto Bolle – e tra tv, cinema e teatro, con gli innumerevoli personaggi di cui ha vestito i panni in 60 anni di carriera (su tutti l’iconico Felice Caccamo).

Ma non solo. In fatto di incontri il poliedrico artista, classe 1945, pugliese di nascita e milanese d’adozione e formazione, non si è fatto mancare nulla. Da Adriano Celentano, <al quale, dopo che mi avevano fatto notare l’incredibile somiglianza, facevo la posta sotto casa a Milano finché una sera mi ha invitato a salire per farmi conoscere la madre, la signora Giuditta, che non parlava italiano, solo pugliese>, ricorda Teocoli, a Salvador Dalì, a proposito del quale svela: <Entrai in simpatia con la moglie Gala: aveva quasi 90 anni ma era ancora arzilla, e io ogni tanto cantavo, facevo il “bell’Antonio”>. E, ancora, tra le dive frequentate in Costa Azzurra, Brigitte Bardot (<che mi ribattezzò “Teò sfigatò”>) e Nathalie Delon (<Mi invitò a casa sua, così, per fare due chiacchiere. Si era appena separata da Alain, e c’era il figlio Anthony: avrà avuto 6 anni>). E Gianni Agnelli.

Con “l’avvocato” come andò?

«Per caso a Saint Tropez finì nella sua tavolata. L’unico posto libero era affianco a lui, che mi guardava un po’ strano. Mi presentai: “Piacere, Teocoli”. “Ma lei è greco?”, chiese, e io: “No no, sono italiano”. “Ma da dove viene”, chiese ancora. “Sono di Niguarda”, risposi. E lui: “Ma si scia?”. E da lì continuò, “Cosa mangia? Stia con noi, che ci divertiamo!”. Dissi che avevo già mangiato per paura di dover pagare il conto».

Anche Agnelli rientra tra le sue famose imitazioni: da cosa prende spunto?

«Non sempre si può fare un personaggio osservandolo: per esempio, Maldini è stata una cosa estemporanea. Come ho raccontato più volte, eravamo io, Cesare e Guido Nicheli, il “Dogui” o il “cumenda”, all’idroscalo, il “mare di Milano”. A un certo punto toccavamo il pallone con passaggi brevi, velocissimi, e ci scappa, così Cesare lo va a prendere correndo e io da lontano gli grido con la sua voce da triestino pesante: “Prendi la palla!”. Lui si gira e fa: “Chi ha parlato?”. Gli sembrava impossibile che ci fosse un’altra voce uguale alla sua».

Professionalmente, di cosa va più orgoglioso?

«Di “Mai dire gol” e di “Emilio” con Zuzzurro e Gaspare: andai di persona a cercarli per fare la trasmissione con la Gialappa’s, ricevendo un paio di rifiuti prima di convincerli. Belle cose, sono a debito con la Gialappa’s: commentare i fatti ridicoli dello sport alla loro maniera era incredibile. Per “Mai dire gol” feci un altro attacco telefonico ad Aldo, Giovanni e Giacomo: li avevo convocati a Milano 2 per un provino, che fecero benissimo. Adesso sono miliardari».

Cosa le manca, invece?

«Il cinema, che adoro. Ho fatto due o tre filmetti, ma niente di che. Avrei voluto fare “Amarcord” per tutta la vita, perché c’è la vita in quel film: l’ho visto 15 volte, ogni volta emozionandomi, per i rapporti familiari, la “Gradisca”, il personaggio di Titta, che poi sarebbe Federico Fellini, e la malattia della madre, che descrive così bene che fa venire i brividi. E, poi, due film americani: “West Side Story” e “Un uomo da marciapiede”, in cui alla fine il personaggio di Dustin Hoffman muore abbracciato all’amico impersonato da Jon Voight. Sono quei film commoventi che mi prendono come da ragazzo».

In tv cosa guarda?

«Poco calcio: non mi emoziona più, nemmeno il Milan, che ha trattato in malo modo Paolo Maldini. Ma ho due passioni: il tennis di Jannik Sinner e lo sci, col ritorno di Sofia Goggia».

Un ricordo della Sardegna?

«Bellissimo per la natura. E per il Bagaglino di Porto Cervo, che frequentavo quand’ero più giovane: era pieno di donne, e si mangiava bene, c’era il divertimento. Pensavo: “Questo è il posto per me”. Giravo, guardavo e studiavo la preda. Ma poi, molto spesso, andavo a dormire da solo!».

