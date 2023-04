Tentò di violentare la colf: condannato 

Due anni e tre mesi di carcere, è la pena inflitta dal Tribunale di Tempio (collegio presieduto da Caterina Interlandi) all’imprenditore di Aversa, Alfredo Pozzi, protagonista qualche anno fa di un episodio avvenuto a Porto Cervo. L’uomo è stato riconosciuto responsabile del reato di tentata violenza sessuale, oltre alle lesioni subite dalla vittima.

La storia è sintetizzata nel capo di imputazione del pm Mauro Lavra. Pozzi, 44 anni, stando agli atti delle indagini, viene arrestato dopo il ricovero in ospedale a Olbia di una sua dipendente, una colf romena residente ad Arzachena. La donna finisce in Pronto soccorso dopo essere stata trovata in strada dalla Polizia, dolorante, coperta di sangue e in stato confusionale. La colf, stando alle indagini, era scappata dalla villa di Pozzi, a Pantogia. L’uomo, secondo il pm Mauro Lavra, tentò di abusare sessualmente di lei in camera da letto e poi, al rifiuto della donna, la picchiò selvaggiamente. La vittima si è costituita parte civile, rappresentata dall’avvocato Ivano Iai. Il pm aveva chiesto un sostanziale aggravamento delle contestazioni in sede di richiesta di pena. Il difensore di Pozzi, il penalista Agostinangelo Marras, si è opposto alla modifica delle contestazioni in senso peggiorativo per l’imputato e ha ottenuto il giudizio sul capo di imputazione non aggravato. Le accuse, dunque, non sono state aggaravate. Non solo, il Tribunale di Tempio ha derubricato il reato, passando da violenza sessuale a tentativo di violenza. Sono state accolte le richieste della parte civile per quanto riguarda la provvisionale.

