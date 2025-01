Tentò di uccidere l’ex, ora le invia minacce di morte 

SALSOMAGGIORE. Nel 2022 aveva tentato di uccidere l’ex moglie, due anni e mezzo dopo è tornato a minacciarla ed è finito di nuovo in carcere. Il quarantenne, che era affidato in prova ai servizi sociali, nei giorni scorsi è stato arrestato dai carabinieri: nelle settimane precedenti la donna aveva ricevuto messaggi con immagini esplicite e minacce di morte, in cui il suo ex esprimeva rammarico per non essere riuscita a ucciderla. Spaventata, ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno lo hanno arrestato. L’8 luglio 2022 il 40enne l’aveva inseguita lungo corso Italia, lei aveva cercato riparo su un autobus ma lui era riuscito a raggiungerla, a trascinarla fuori dal mezzo e a colpirla con sette coltellate. Allertata dai passeggeri, la polizia era poi riuscita a fermare il 40enne, nonostante si fosse nascosto in un portone. Ferita al volto e a un polmone, la vittima era stata ricoverata. Accusato di tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, una volta uscito dal carcere, l’uomo era stato affidato in prova ai servizi sociali, ma le minacce di morte arrivare recentemente all’ex moglie erano state inviate, hanno ricostruito gli investigatori, attraverso un nickname a lui riconducibile.

