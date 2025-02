Tentazione Talleres per Palomino 

La tentazione è forte e il rischio che il Cagliari si ritrovi costretto a lasciarlo partire concreto. Il pressing del Talleres su José Luis Palomino (iniziato già nel mercato di gennaio e sedato, almeno così sembrava) si fa sempre più asfissiante e il 35enne giocatore argentino, scivolato all’ultimo posto delle gerarchie difensive di Nicola, starebbe per cedere. Per giocare di più innanzitutto, ma anche per respirare di nuovo l’aria di casa dopo i dieci anni trascorsi in Italia, per lo più a Bergamo con la maglia dell’Atalanta.

Il pressing

Il Talleres è al momento impegnato nel campionato di “Apertura”, non naviga in buone acque e ha scelto così un nome forte per sollevare l’asticella nel reparto arretrato nella speranza di rimettersi in scia al treno di testa e per raffreddare, allo stesso tempo, i bollenti spiriti della piazza. Il ds rossoblù Bonato ha alzato il muro per quanto possibile, considerata anche la cessione di Wieteska. Ora, però, il pressing avrebbe colpito al cuore Palomino, che non gioca dalla gara col Milan e ha collezionato undici panchine nelle ultime tredici partite. L’idea di chiudere la carriera in Argentina poi non gli dispiacerebbe. Sono ore frenetiche, non è esclusa a questo punto la rescissione del contratto. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA