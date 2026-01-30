Tentazione Liverpool per Dumfries e l’Inter pensa a Norton-Cuffy 

Il Milan vuole subito Jean-Philippe Mateta per battere la concorrenza di Juventus e Nottingham Forest e accelera. Perché l'attaccante francese del Crystal Palace, bloccato per giugno, possa indossare il rossonero già a gennaio, il club inglese deve trovare un sostituto (e si è rivolto al Wolverhampton per Jorgen Strand Larsen); poi il Milan deve liberare un posto nella rosa. Il primo nome è quello di Christopher Nkunku. In Italia la punta ha estimatori alla Roma ed all'estero all'Atletico Madrid. Intanto, Mateta non è stato convocato per la partita contro il Nottingham Forest che, a sua volta, ha presentato un'offerta all'Inter per avere Davide Frattesi in prestito.

Le altre trattative

Juventus e Bologna stanno valutando la possibilità di un'operazione che coinvolge Joao Mario e Emil Holm. I club vogliono capire se le valutazioni dei due non sono troppo distanti. In tal caso sarebbe uno scambio di prestiti secchi o con diritto di riscatto. L'Inter non ha rinunciato all'idea di riprendersi Ivan Perisic, ma il Psv Eindhoven continua a fare resistenza. Ancora Inter: si è riacceso l'interesse per il genoano Brooke Norton-Cuffy. Il 22enne esterno inglese è considerato un “clone” di Denzel Dumfries, su cui c’è stato un sondaggio del Liverpool. Kamaldeen Sulemana interessa a Roma e Napoli. Il destino del ghanese è legato a quello di Ademola Lookman (a sua volta ambito dal Fenerbahce), perché l'Atalanta non intende privarsi di entrambi. Il Napoli nel frattempo cerca anche lo sprint per Alisson Santos. «Se si presenta un'opportunità, la prenderemo in considerazione». Così dall'Inghilterra l'allenatore del Chelsea Liam Rosenior ha aperto per la prima volta alla partenza del difensore Axel Disasi, 27 anni. Il giocatore interessa a Milan e Fiorentina. Quest'ultima nel reparto arretrato potrebbe liberare Luca Ranieri, gradito al Torino.

Il caso

Alessio Romagnoli non è stato convocato dalla Lazio per l'incontro con il Genoa all'Olimpico. Ufficialmente perché il difensore in settimana ha svolto un solo allenamento. In realtà pesa la corte serrata dell'Al-Sadd, nonostante la chiusura della Lazio. I biancocelesti sono molto vicini al difensore portoghese Diogo Leite dell'Union Berlino. Operazione da 2,5 milioni.

