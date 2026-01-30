VaiOnline
Mercato.
31 gennaio 2026 alle 00:32

Tentazione Liverpool per Dumfries e l’Inter pensa a Norton-Cuffy 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Milan vuole subito Jean-Philippe Mateta per battere la concorrenza di Juventus e Nottingham Forest e accelera. Perché l'attaccante francese del Crystal Palace, bloccato per giugno, possa indossare il rossonero già a gennaio, il club inglese deve trovare un sostituto (e si è rivolto al Wolverhampton per Jorgen Strand Larsen); poi il Milan deve liberare un posto nella rosa. Il primo nome è quello di Christopher Nkunku. In Italia la punta ha estimatori alla Roma ed all'estero all'Atletico Madrid. Intanto, Mateta non è stato convocato per la partita contro il Nottingham Forest che, a sua volta, ha presentato un'offerta all'Inter per avere Davide Frattesi in prestito.

Le altre trattative

Juventus e Bologna stanno valutando la possibilità di un'operazione che coinvolge Joao Mario e Emil Holm. I club vogliono capire se le valutazioni dei due non sono troppo distanti. In tal caso sarebbe uno scambio di prestiti secchi o con diritto di riscatto. L'Inter non ha rinunciato all'idea di riprendersi Ivan Perisic, ma il Psv Eindhoven continua a fare resistenza. Ancora Inter: si è riacceso l'interesse per il genoano Brooke Norton-Cuffy. Il 22enne esterno inglese è considerato un “clone” di Denzel Dumfries, su cui c’è stato un sondaggio del Liverpool. Kamaldeen Sulemana interessa a Roma e Napoli. Il destino del ghanese è legato a quello di Ademola Lookman (a sua volta ambito dal Fenerbahce), perché l'Atalanta non intende privarsi di entrambi. Il Napoli nel frattempo cerca anche lo sprint per Alisson Santos. «Se si presenta un'opportunità, la prenderemo in considerazione». Così dall'Inghilterra l'allenatore del Chelsea Liam Rosenior ha aperto per la prima volta alla partenza del difensore Axel Disasi, 27 anni. Il giocatore interessa a Milan e Fiorentina. Quest'ultima nel reparto arretrato potrebbe liberare Luca Ranieri, gradito al Torino.

Il caso

Alessio Romagnoli non è stato convocato dalla Lazio per l'incontro con il Genoa all'Olimpico. Ufficialmente perché il difensore in settimana ha svolto un solo allenamento. In realtà pesa la corte serrata dell'Al-Sadd, nonostante la chiusura della Lazio. I biancocelesti sono molto vicini al difensore portoghese Diogo Leite dell'Union Berlino. Operazione da 2,5 milioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Via libera tra le polemiche alla manovra per i Comuni

Centrodestra fuori dall’Aula, ma la maggioranza va avanti Truzzu: inaccettabile. Comandini prova a ricucire lo strappo 
Roberto Murgia
Il convegno.

«La sanità sia al servizio dei più deboli, restiamo umani»

Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
Francesca Sanna parla della sua scelta professionale

«Sì, sto per partorire ma i miei piazienti non possono stare soli»

Una storia di impegno e dedizione nell’ambulatorio di Solarussa  
Marianna Guarna
Maltempo

Nuova allerta meteo Cagliari chiude le scuole e i parchi

Allarme arancione per rischio idrogeologico Dopo Harry la città si blinda un’altra volta 
Alessandra Ragas
Intervista

«Macché fascismo, il rischio oggi è l’autoritarismo»

Da Cucchi a Minneapolis, Manconi e la “democratura” all’orizzonte. Il primo fronte: lo scudo penale 
Celestino Tabasso
Il caso

Alla Camera porte chiuse per CasaPound

L’opposizione occupa la sala e canta “Bella Ciao”, poi Fontana vieta l’evento 
L’incontro.

«Un problema serio quello dei 41-bis, territorio a rischio»

Mario Tasca RIPRODUZIONE RISERVATA