Tentazione Juric Certezza Baroni Dionisi il favorito 

Nemmeno il tempo di asciugare le lacrime per l’addio shock di Ranieri. La stagione 2024-2025 - paradossalmente - è alle porte e il Cagliari è già al lavoro da martedì sera per individuare un erede degno per programmare, quanto prima, la squadra che verrà. Scelta non facile considerato lo spessore di Sir Claudio, sia tecnico sia umano sia emozionale. Sarebbe inutile e controproducente cercare una figura che possa in qualche modo richiamarlo, il paragone non reggerebbe a priori e il rischio sarebbe quello di convivere con il suo fantasma e far saltare il coperchio alla prima avversità. Meglio, dunque, un allenatore che spacchi col passato per provare a costruire un ciclo nuovo, puntando sui giovani cresciuti tantissimo quest’anno, soprattutto Luvumbo, ma anche Prati, Sulemana e Obert.

Oggetto dei desideri

Non è un mistero la stima di Giulini per Juric. Aveva provato a portarlo a Cagliari prima di Maran e quando poi ha confermato Semplici. E ora che il croato sta per separarsi dal Torino, il ritorno di fiamma vien da sé. Ci sarebbe stato addirittura un primo approccio con l’entourage, ma tra gli attuali standard economici e l’eventuale proposta rossoblù ci sarebbe un abisso. Strada al momento complicata, dunque. A meno che il patron del Cagliari non decida di dar sfogo al suo istinto costi quel che costi. Sulle tracce di Juric ci sarebbe, tra gli altri, anche l’Atalanta.

Esperto in salvezze

Altrettanto esperti ma più consoni alla realtà rossoblù, probabilmente, Baroni e Dionisi. Anche l’attuale allenatore del Verona è un vecchio pallino di Giulini e il modo in cui è riuscito a gestire una situazione a dir poco precaria (trasformando in oro tutto ciò che toccava) ha conquistato sempre di più i dirigenti rossoblù, in primis il direttore sportivo Bonato. Tra la precedente esperienza a Lecce e quest’ultima in Veneto, ha ottenuto due salvezze importanti e ha un debole per i giovani, aspetto fondamentale da queste parti. Ha ancora un anno di contratto con l’Hellas ma, come Ranieri, sembra destinato a interrompere il cordone in anticipo (non piace solo al Cagliari).

Il predestinato?

Più fluido il percorso che porta a Dionisi, esonerato tre mesi fa dal Sassuolo e libero da luglio. Già tra i papabili rossoblù prima dell’arrivo di Liverani, anche lui sa come valorizzare i giovani e, allo stesso tempo, sa far giocare bene le sue squadre. E le difficoltà incontrate quest’anno in Emilia non macchiano – evidentemente – la sua fedina neroverde e i due campionati precedenti dai quali sono emersi i vari Raspadori, Frattesi e Traoré. In questo momento, probabilmente, è il candidato numero uno (anche per lui le offerte non mancano). Tra le varie ipotesi, più sfumata, ci sarebbe poi un’eventuale promozione di Pisacane dopo la buona stagione con la Primavera (ha sfiorato l’accesso ai playoff) sulla scia di quanto accaduto al Genoa con Gilardino e al Monza con Palladino. Un’idea intrigante. E concreta. Ma i tempi, probabilmente, non sono ancora maturi.

