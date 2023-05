Tentato stupro, ragazza salvata dai passanti 

Pavia . Stava tornando a casa poco dopo l’una di notte, alla fine di una serata con gli amici, quando è stata avvicinata da un uomo che l’ha afferrata, bloccandola, e ha iniziato a molestarla pesantemente. Lei, una ragazza di 24 anni, ha reagito urlando, richiamando così l'attenzione di alcuni passanti che, subito accorsi, hanno costretto l’aggressore a fuggire. L’uomo, un 31enne di nazionalità nigeriana, bloccato dopo un inseguimento da parte di polizia e carabinieri, è stato rinchiuso in carcere con l’accusa di tentata violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.

Tre casi in pochi giorni

Il tentativo di stupro è avvenuto nella notte tra martedì e ieri in pieno centro storico a Pavia, all'angolo tra corso Cavour e Piazza Botta. Sembra non aver tregua la scia di violenze sessuali in Lombardia - tre nelle ultime due settimane - e l'unico dato positivo è che in tutti e tre i casi gli aggressori sono stati presi e non potranno far del male ad altre donne. Un precedente episodio è accaduto tra il 28 e il 29 aprile in piazza Carbonari a Milano, un altro il 27 aprile. Resta «il tema della sicurezza», come lo ha definito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che non va trattato però alla stregua di un'emergenza, in Italia e a Milano. Il titolare del Viminale ha voluto «dare un segnale di presenza» partecipando al comitato per l'ordine pubblico che si è tenuto nella prefettura di Milano.

«L’insicurezza percepita»

Il ministro invita a non trascurare «la percezione» di insicurezza che i cittadini hanno in luoghi come la stazione centrale, dove «rispetto al 2019 i reati come furti, rapine, lesioni personali e violenza sessuale sono calati del 39%». «Noi però - ha detto -, non diamo importanza esclusivamente al dato statistico; è evidente che esiste un problema di percezione di insicurezza e a questo prestiamo grande attenzione», mentre un altro «dato importante» è che «quasi il 100% degli autori di questi reati è stato assicurato alla Giustizia». Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiede «un presidio costante e dinamico» intorno alla stazione, «per dare fastidio a chi dà fastidio».