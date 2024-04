Tentato stupro in un cantiere, arrestato un uomo 

Le urla arrivavano dal cantiere di via Doria, a due passi dalla basilica di San Simplicio. Una disperata richiesta di aiuto che, fortunatamente, qualcuno ha sentito. Sono le 19 di venerdì e nel sito abbandonato arrivano i Carabinieri. I militari trovano dentro il cantiere, Massimo Cocco, 32 anni, olbiese, e una conoscente dell’uomo, una coetanea. La donna sta cercando di difendersi, il personale dell’Arma allontana Cocco dalla presunta vittima, che ha escoriazioni in diverse parti del corpo. Stando alle indagini dei militari, Cocco stava tentando di violentare l’amica che lo aveva seguito dentro il cantiere. La donna era stata già sopraffatta e non aveva più alcuna possibilità di sfuggire al presunto violentatore. I Carabinieri sono arrivati giusto in tempo. La vittima è stata soccorsa dal personale del Sezione Radiomobile e trasferita in ospedale, dove le sono stati assegnati diversi giorni di cura. L’uomo è stato arrestata con l’accusa di tentata violenza sessuale e trasferito nel carcere di Bancali a Sassari. Anche Cocco è stato visto da un medico che ha riscontrato escoriazioni e traumi. La donna avrebbe già confermato le accuse contro la persona arrestata, per questa ragione sono scattate le misure del protocollo “Codice rosso”. Domani Cocco sarà interrogato dal gip di Tempio, in presenza del difensore, l’avvocatessa Giovanna Porcu.

