Tentato scasso nella gioielleria: «Ora mollo tutto» 

Mollo tutto. Maria Ruiu, titolare dell’omonima gioielleria in via Cesare Battisti, abbassa la serranda dopo decenni di presenza al centro storico. Una decisione già presa ma che viene rinforzata dall’episodio di tentato scasso ai danni del suo negozio avvenuto domenica notte da parte di ignoti. I quali sono riusciti a penetrare nei locali e a forzare la porta principale come si nota dalla placca di metallo quasi divelta. Ma l’azione si è fermata a causa dell’imprevisto: l’allarme. Che ha cominciato a suonare convincendo i ladri a fuggire, per una volta frustrati nei loro obiettivi, e poco prima che arrivassero le pattuglie dei carabinieri.

Per l’attività non si tratta della prima volta che viene presa di mira dai malintenzionati, nonostante si trovi in una zona centrale e sorvegliata, a due passi da piazza Tola, dal megastore Zara e da una banca. Un’area che, nei tempi d’oro, rappresentava una possibilità di fare discrete vendite al contrario di oggi dove resistono in pochi. «Ora togliamo tutto- commenta la signora- e poi darò i locali in affitto». Passando così la mano e abbandonando uno dei negozi storici di Sassari Vecchia che, uno a uno, anno dopo anno, spariscono, il più delle volte lasciando uno spazio vuoto nella geometria del quartiere. E se quanto scritto risulta evidente in Corso Vittorio Emanuele, sempre più deserto, ora il trend negativo si manifesta nelle zone che si riteneva impermeabili alla crisi. Quelle cosiddette “alte” che pagano il concatenarsi di fattori come l’avvento degli acquisti online, la preferenza dei sassaresi per Predda Niedda e, perché no, la microcriminalità dilagante.

