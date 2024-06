Tentato sabotaggio al Trenino Verde 

Uno strano episodio ha turbato la vigilia del viaggio inaugurale del Trenino Verde. Nel percorso di rientro da Lanusei a Tortolì, durante la prova tecnica in previsione della corsa di oggi gli addetti alla cura del percorso si sono accorti che qualcuno aveva disposto delle vecchie traversine e del legname sui binari. Arst ha presentato denuncia ai carabinieri. «Ignoti, per motivi francamente incomprensibili – fanno sapere dall’azienda – hanno tentato di procurare un incidente buttando sulla linea traversine e tronchi d’albero. Onestamente siamo davvero allibiti e preoccupati». Non un buon viatico per la stagione del Trenino, già cominciata sotto una cattiva stella a causa dell’incidente alla gru alla stazione di Arbatax che ha causato ulteriori ritardi nella manutenzione delle linee. Motivo per cui il vettore oggi partirà da Tortolì e non dalla tradizionale stazione di Arbatax. Le indagini dei carabinieri dovranno stabilire se sia trattato di una semplice bravata o di vero e proprio tentativo di sabotaggio. (fr. l.)

