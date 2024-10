Tentato omicidio, tre anni e sei mesi a un trentenne 

Lo scorso aprile era stato arrestato per tentato omicidio dopo aver cercato di strangolare il fratello. Ieri mattina Eugenio Maliciuc ha patteggiato tre anni e sei mesi al termine dell’udienza preliminare. La giudice Federica Fulgheri ha ratificato l’accordo raggiunto fra il suo difensore, avvocato Silvio Sanna, e il pm Valerio Bagattini. Il trentenne di origine moldava, che vive a Ghilarza da un po’ di tempo, finirà di scontare la pena attraverso l’affidamento in prova.

L’episodio contestato risale a sei mesi fa, tutto era accaduto nell’abitazione condivisa col fratello di 36anni. Una discussione animata, sfociata ben presto in aggressione: il trentenne aveva cercato di strangolare il fratello. Nel mezzo della colluttazione il 36enne era riuscito a chiedere aiuto ai carabinieri, arrivati nel giro di breve tempo. Il trentenne si era scagliato anche contro i militari, che nel frattempo erano riusciti a mettere in salvo il 36enne.

Per tentare di calmare l’aggressore i carabinieri avevano dovuto usare il taser: uno strumento utilizzato per riportare alla calma le persone in preda ad attacchi violenti. Nel corso degli accertamenti non era stato chiarito il motivo della discussione scoppiata tra fratelli. I carabinieri avevano comunque fatto scattare l’arresto.

La vicenda si è chiusa ieri mattina in tribunale con il patteggiamento della pena. Ora per il trentenne si apre la strada dell’affidamento in prova.

