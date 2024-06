Tentato omicidio Sella, Delogu sceglie il rito abbreviato 

Sarà giudicato a ottobre col rito abbreviato Fabio Delogu, l’allevatore nuorese di 48 anni accusato del tentato omicidio di Albino Sella avvenuto nelle campagne di Mamoiada nel febbraio 2020. Ieri Delogu, non era in aula. Si sono presentati invece i suoi legali, Gianni Falchi e Francesco Marongiu, che hanno avanzato al giudice Mauro Pusceddu, la richiesta di un rito alternativo. In aula non c’era nemmeno la vittima che quindi non si è costituita parte civile. Delogu era stato catturato a febbraio in una zona impervia delle campagne di Mamoiada dopo un anno di ricerche: destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere, si era reso irreperibile.

