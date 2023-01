Tentato omicidio, pene ridotte 

Risale all'aprile 2020, quando Marcello Zucca era stato aggredito con una roncola e un tubo d'acciaio nelle campagne tra Flussio e Sagama. Un episodio costato caro agli imputati Masala e Manuel Delogu per i quali era scattata l’accusa di tentato omicidio. Di tentato omicidio in concorso era accusato anche Giuseppe Delogu, assolto però dal Tribunale: per lui l’imputazione era stata derubricata in favoreggiamento, condannato a 6 mesi per il porto abusivo d’armi. Masala e Manuel Delogu dovranno anche risarcire i danni, è stata disposta una provvisionale di 30 mila euro. Zucca, 48 anni, era stato colpito alla testa con una roncola, poi in pieno viso con un tubo in acciaio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dal pubblico ministero Valerio Bagattini sarebbe stato Angelo Masala ad aggredirlo con la roncola, Manuel Delogu avrebbe colpito l’allevatore con un tubo in acciaio mentre il padre Giuseppe avrebbe allontanato il figlio dal luogo del pestaggio e li avrebbe aiutati nelle fasi successive.

La sentenza di ieri mattina della Corte, presidente Costa, ha dunque ridotto sensibilmente le pene inflitte nel marzo scorso dal Tribunale di Oristano. Angelo Masala,44 anni, era stato, infatti, condannato a sedici anni, il ventireenne Manuel Delogu a dieci e ieri il primo è stato condannato a otto, mentre il secondo a sette anni e sei mesi. Il procuratore generale Michele Incani ha accolto, prima di tutto, l’istanza di rito abbreviato avanzata dall’avvocato Gianluca Aste che difende Masala col collega Antonio Balotacci; richiesta respinta invece in primo grado. Il pg, sempre per Masala, ha anche riconosciuto le attenuanti generiche e questi elementi hanno così concorso a rivisitare la pena finale. Confermata, infine, la pena a sei mesi per Giuseppe Delogu: padre e figlio sono difesi dagli avvocati Rosaria Manconi, Antonella Piredda e Carlo Figus.

Per Angelo Masala la pena è stata addirittura dimezzata. Per Manuel Delogu due anni e mezzo in meno. Invariata, infine, sei mesi quella per Giuseppe Delogu, padre di Manuel. I giudici della Corte d’Appello di Cagliari hanno, ieri mattina, rivisitato le condanne di due dei tre imputati del tentato omicidio di Marcello Zucca, avvenuto nell’aprile di tre anni fa nelle campagne fra Flussio e Sagama.

Appello

La vicenda

Il pm aveva chiesto 16 anni per Masala; 11 e mezzo per Manuel Delogu e 7 per il padre Giuseppe. L’avvocato di parte civile Basilio Brodu si era associato alle richieste dell’accusa mentre i difensori hanno sempre ribadito che non fu un tentato omicidio ma lesioni in seguito a legittima difesa. L’avvocato Aste aveva sottolineato che era stato Zucca a cercare lo scontro, con una serie di provocazioni, e con una roncola che teneva in auto. E Manuel Delogu sarebbe intervenuto per difendere Masala, quando sarebbe stato a sua volta aggredito da Zucca. Infine per Giuseppe Delogu, gli avvocati Figus e Piredda avevano chiesto l'assoluzione, sostenendo che non aveva commesso il fatto né potesse essere accusato di concorso morale e tanto meno materiale.

