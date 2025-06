Tentato omicidio nelle strade della movida 

C’erano “conti” da regolare e secondo i carabinieri quei conti sarebbero legati a questioni di droga. Ma solo l’inchiesta giudiziaria chiarirà il perché della rissa scoppiata sabato notte in via Sassari tre due piccoli gruppi di africani. Urla, spintoni, poi uno dei contendenti afferra una bottiglia, la sbatte sull’asfalto e, stringendo in mano la parte del collo, rotta, colpisce per due, forse per tre volte uno dei contendenti, poi fugge. Tutto questo in mezzo ai tanti giovani - e non solo giovani - che si godevano la serata di sabato nella zona della movida cittadina.

Violento scontro

Panico, sabato notte in centro, quando i due gruppetti di africani di diversa nazionalità (la vittima è gambiana, il presunto feritore tunisino e vive per strada) si sono affrontati davanti ai cagliaritani che passeggiavano tra i localini. Gli investigatori hanno trovato solo il ferito: il presunto aggressore è stato rintracciato un’ora dopo e arrestato per tentato omicidio. La vittima non è in gravi condizioni: ha lasciato l’ospedale Santissima Trinità verso le dieci di ieri mattina. L’accusa per il presunto aggressore potrebbe dunque essere derubricata in un capo di imputazione meno grave. Presto sarà sentito nell’interrogatorio di garanzia.

Intervento immediato

L’intervento dei carabinieri, giunti dalle postazioni fisse previste nella zona dal piano varato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, è stato immediato. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato. È stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118, che in via Sassari ha soccorso il sanguinante Omar Baldeh, gambiano di 27 anni, raggiunto per tre volte all’addome dal collo della bottiglia rotta. Le lesioni sono parse gravi, ma poi in ospedale gli accertamenti hanno consentito di escluderlo, come conferma il fatto che il gambiano sia stato dimesso a metà mattina. Il ferito è incensurato: non gli è mai stato contestato alcun reato e forse non c’entrava con la contesa iniziale, poi divenuta una rissa tra gruppi etnici diversi.

Arresto in un ’ora

Mentre il 118 completava il soccorso del gambiano, i carabinieri del Comando provinciale si sono messi alla ricerca del presunto feritore. L’hanno trovato nella zona di via Roma: Naji Rayen, ventenne, è stato arrestato per tentato omicidio. A notte fonda, infatti, ancora si temeva per la sorte del giovane ricoverato al Santissima Trinità, dichiarato fuori pericolo ieri mattina, quando ha lasciato l’ospedale con il benestare dei medici. Naji Rayen, al contrario del ferito, era invece una conoscenza non nuova per i carabinieri: il giorno precedente era stato denunciato per reati connessi allo spaccio di farmaci per neuropatie che sono spesso utilizzati per lo “sballo”.

Gli effetti della malamovida

Intanto sono esasperati i residenti e i commercianti di via Sassari e piazza del Carmine. Inter vistati dal Tg di Videolina, il ristoratore Alberto Armeni racconta che uno dei protagonisti del ferimento ha cercato scampo nel suo locale e che il rivale l’ha inseguito fin dentro, e di averli messi alla porta. La sua collega Laura Sechi parla di avvenimenti che si ripetono e lo fa anche la ristoratrice Iole Zedda: «Siamo ormai abituati a risse e inseguimenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA