Tentato omicidio, l’arrestata resta in carcere 

Resta in carcere Francesca Gina Brau, imputata per il tentato omicidio di Giansalvo Fronteddu, 59 anni, accoltellato nella sua abitazione di via Libertà a Siniscola lo scorso 2 ottobre. Lo ha deciso ieri il tribunale, che ha accolto la richiesta del difensore Alessandro Tuvoni disponendo una perizia sulla donna, ma ha rigettato l’istanza di attenuazione della misura cautelare. Per la Brau è stato disposto il giudizio immediato. Dovrà rispondere di tentato omicidio per l’aggressione avvenuta intorno alle 10.30 del mattino. Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Sandra Maria Benedetta Picicuto, la donna - che conviveva nell’abitazione con il fratello della vittima - avrebbe colpito Fronteddu con un coltello da cucina di trenta centimetri al culmine di una lite nata dopo la rottura di una finestra. L’uomo sarebbe stato raggiunto da più fendenti, uno dei quali alla spalla destra, vicino al cuore, e altri alla testa. Pur ferito e sanguinante, riuscì a fuggire all’esterno e a chiedere aiuto. Le sue condizioni non risultarono tali da metterne in pericolo la vita. Il tribunale ha ritenuto necessario accertare le condizioni dell’imputata al momento dei fatti e la lesività delle ferite. Nel processo si è costituita parte civile la vittima, assistita dall’avvocato Giuseppe Casu.

