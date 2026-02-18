VaiOnline
Siniscola.
19 febbraio 2026 alle 00:47

Tentato omicidio, l’arrestata resta in carcere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Resta in carcere Francesca Gina Brau, imputata per il tentato omicidio di Giansalvo Fronteddu, 59 anni, accoltellato nella sua abitazione di via Libertà a Siniscola lo scorso 2 ottobre. Lo ha deciso ieri il tribunale, che ha accolto la richiesta del difensore Alessandro Tuvoni disponendo una perizia sulla donna, ma ha rigettato l’istanza di attenuazione della misura cautelare. Per la Brau è stato disposto il giudizio immediato. Dovrà rispondere di tentato omicidio per l’aggressione avvenuta intorno alle 10.30 del mattino. Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Sandra Maria Benedetta Picicuto, la donna - che conviveva nell’abitazione con il fratello della vittima - avrebbe colpito Fronteddu con un coltello da cucina di trenta centimetri al culmine di una lite nata dopo la rottura di una finestra. L’uomo sarebbe stato raggiunto da più fendenti, uno dei quali alla spalla destra, vicino al cuore, e altri alla testa. Pur ferito e sanguinante, riuscì a fuggire all’esterno e a chiedere aiuto. Le sue condizioni non risultarono tali da metterne in pericolo la vita. Il tribunale ha ritenuto necessario accertare le condizioni dell’imputata al momento dei fatti e la lesività delle ferite. Nel processo si è costituita parte civile la vittima, assistita dall’avvocato Giuseppe Casu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 