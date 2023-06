Tentato omicidio, in tre condannati 

Due patteggiamenti e una condanna al termine del processo con rito abbreviato. Si è chiusa così l’udienza nata dall’inchiesta per il tentato omicidio del 26enne marocchino Imad Jayed, ferito a coltellate il 14 gennaio scorso al termine di una rissa nata all’interno di un locale. Il giovane era stato colpito con una bottiglia rotta e alcuni fendenti, con la lama che gli aveva perforato un polmone. Al termine delle indagini, gli agenti del Commissariato di Polizia cittadino avevano individuato gli aggressori, accusati poi di tentato omicidio dal sostituto procuratore Enrico Lussu.

Difeso dall’avvocato Marco Fausto Piras e dal legale Massimo Atzeni, i fratelli Christian e Stefano Mallus, 24 e 22 anni, hanno patteggiato il primo una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e il secondo 3 anni e 7 mesi di carcere. Nonostante le pesanti accuse, i legali hanno raggiunto con il pubblico ministero un accordo che poi è stato accettato anche dal giudice Giorgio Altieri. Il terzo imputato individuato dalla polizia, il ventenne Gabriele Cabras, era difeso dall’avvocato Giovanni Cabras ed è stato condannato 2 anni e mezzo con pena sospesa. Nel suo caso il giudice ha riconosciuto il cosiddetto «concorso anomalo» nel reato.

L’aggressione era avvenuta in piazza Santa Maria, nel locale Sa Prazza, dove una lite era poi sfociata in rissa. Prima un pugno, poi i fratelli Mallus si sarebbero avventati sul 26enne, bloccandolo in un angolo con una sedia e colpendolo con vari corpi contundenti. Alla fine sarebbe spuntato anche il coltello, mentre qualcuno avrebbe anche urlato «Ammazzalo, ammazzalo».

